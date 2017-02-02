Игрока «Трактора» вызвали в сборную России

Алексей Кручинин вошел в состав сборной России для участия в Шведских хоккейных играх, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Турнир пройдет с 9 по 11 февраля, при этом первый матч с Финляндией россияне проведут на домашней площадке в Санкт-Петербурге, а затем отправятся в шведский Гетеборг, где встретятся с хозяевами соревнований и чехами.

Кручинин, выступающий за «Трактор» с ноября 2014 года, в этом сезоне вышел на лед в 42 играх, забросив 10 шайб и отдав 14 результативных передач при показателе полезности «+14». Отличился голом и пасом он и накануне, 1 февраля, в поединке против ЦСКА, который завершился победой челябинцев со счетом 4:3 (помимо Кручинина, шайбы у «черно-белых» забросили Пол Щехура, отметившийся дублем, и Иржи Новотны). Эта игра также стала для форварда юбилейной — двухсотой в рамках КХЛ.

Отметим также, что помимо представителя «Трактора» вызов в сборную получили также трое хоккеистов другого южноуральского клуба, магнитогорского «Металлурга»: вратарь Илья Самсонов и защитники Виктор Антипин и Алексей Береглазов.