«СКА-Нева» обыграла «Динамо» в питерском дерби
«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла на своей площадке питерское «Динамо» — 4:3.
Команда вышла на первое место в турнирной таблице.
ВХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Кристалл» С (Саратов) — «Челмет» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0).
1 февраля. Саратов. ЛДС «Кристалл».
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).
Голы: Дергачев — 1, 3:57 — 1:0. Назаревич — 4 (бол., Шестаков, Томилин), 12:58 — 1:1. Алтыбармакян — 4 (Александров, Макс. Мальцев), 29:08 — 2:1. Берлев — 5 (Томилин, Тамбиев), 30:20 — 2:2. Назаревич — 4 (бол., Берлев, Тамбиев), 39:46 — 2:3. Молодцов — 2 (Алтыбармакян, Макс. Мальцев), 48:16 — 3:3. Назаревич — 4 (бол., Макс. Мальцев, Молодцов), 54:50 — 4:3.
Вратари: Иванников — Ложкин.
Судьи: Бирин, Зибинин.
1 февраля.
«Рязань» (Рязань) — «Химик» (Воскресенск) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1).
Голы: Старцев — 8 (Маслов), 15:47 — 1:0. Назаревич — 4 (бол., Маслов, Денежкин), 32:22 — 2:0. Назаревич — 4 (бол., Шацкий), 46:29 — 2:1. Гусев — 3 (Шацкий, Родионов), 56:52 — 2:2.
Победный буллит: Шацкий.
Вратари: Пиманкин — Синягин.
Судьи: Сюрдяев, Юдаков.
1 февраля. Рязань. ДС «Олимпийский».
«Дизель» (Пенза) — «Южный Урал» (Орск) — 7:3 (2:3, 2:0, 3:0).
Голы: Мокшанцев — 5 (Мнихович, Кузьмин), 0:40 — 1:0. Игнатов — 1 (Сметанин), 11:01 — 1:1. Куликов — 9 (Манушин), 12:15 — 1:2. Канарский — 5, 16:39 — 2:2. Сметанин — 8 (бол.), 19:29 — 2:3. Грибанов — 5 (Д. Тарасов, Ямкин), 28:27 — 3:3. Д. Тарасов — 7 (буллит), 30:55 — 4:3. Бусаров — 7 (Думбадзе), 43:45 — 5:3. Д. Тарасов — 8 (Кузьмин), 49:45 — 6:3. Назаревич — 4 (бол., Канарский, Мнихович), 53:55 — 7:3.
Вратари: Жучин — Загидулин (Полошков, 30:55, Загидулин, 53:55).
Судья: Соловьев.
1 февраля. Пенза. «Дизель Арена».
«Звезда» (Чехов) — «Динамо» (Балашиха) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).
Голы: Назаревич — 4 (бол., Пешехонов, Якименко), 11:31 — 1:0. Назаревич — 4 (бол., Злобин, Грязев), 13:12 — 1:1. Петунин — 4 (Марковин, Игумнов), 18:19 — 1:2. Назаревич — 4 (бол., Игумнов), 31:32 — 1:3. Назаревич — 4 (бол., Шевченко, Бирюков), 37:49 — 1:4.
Вратари: Филоненко — Бочаров.
Судья: Черезов.
1 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь».
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