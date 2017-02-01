«Амурские тигры» разгромили «Ригу», «Локо» обыграл «Алмаз»
В матче регулярного чемпионата МХЛ «Амурские тигры» разгромили «Ригу» со счетом 7:2.
В другом поединке «Локо» обыграл «Алмаз» — 4:1.
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«Амурские тигры» (Хабаровск) — ХК «Рига» — 7:2 (1:1, 5:0, 1:1).
Голы: Крутий — 19 (бол., Карпусь, Гиздатуллин), 13:34 — 1:0. Д. Берзиньш — 5 (Сичевс), 15:41 — 1:1. Шабуров — 24 (Цуриков, Крутий), 24:14 — 2:1. Михасенок — 11 (Науменко, Беляков), 26:28 — 3:1. Карпусь — 15 (Кармашков, Каптелин), 30:20 — 4:1. Шабуров — 25 (Букарев, Гиздатуллин), 32:05 — 5:1. Забабурин — 9 (Кармашков, Крамаренко), 36:51 — 6:1. Крутий — 19 (бол., Крутий, Гиздатуллин), 47:09 — 7:1. Крутий — 19 (бол., Разгалс, Галоха), 55:26 — 7:2.
Вратари: Боярчук — Григалс (Наумов, 30:20, Григалс, 36:51).
«Омские ястребы» (Омск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Голы: Коськин — 4 (Щеголев, Рожковский), 18:04 — 1:0. Крутий — 19 (бол., Ковалев, А. Манукян), 31:49 — 2:0. Третьяков — 16 (Ковалев, А. Манукян), 38:03 — 3:0.
Вратари: Лобачев — Никоноров (Отпущенников, 40:00).
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:9 (0:2, 1:3, 1:4).
Голы: Гриценко — 6, 4:20 — 0:1. Рубанов — 1 (Гриценко, Коротков), 8:29 — 0:2. Гриценко — 7, 23:33 — 0:3. Крутий — 19 (бол., Бекетаев, Пархоменко), 27:17 — 1:3. Назаров — 1 (Лапин), 35:33 — 1:4. Рубанов — 2 (Гриценко, Коротков), 38:52 — 1:5. Пархоменко — 14, 43:03 — 2:5. Коротков — 18 (Гриценко), 46:31 — 2:6. Михайлов — 9 (Молофеев), 51:33 — 2:7. Локтев — 21 (Лапин), 56:50 — 2:8. Рубанов — 3 (Фильченков, Шашков), 57:58 — 2:9.
Вратари: Шутов (Устинович, 9:14, Шутов, 40:00) — Волохин.
«Сарматы» (Оренбург) — «Толпар» (Уфа) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
Голы: Залалутдинов — 9 (Мухамедзянов), 22:35 — 1:0. Крутий — 19 (бол., Скориков, Среднев), 30:03 — 1:1. Сахаров — 1 (Тявин), 33:42 — 2:1. Самигуллин — 12 (Заречный, Карлиев), 57:45 — 3:1.
Вратари: Кудашев — Циркуль.
«Спутник» (Альметьевск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).
Голы: Шарифьянов — 7 (Шафигуллин), 8:16 — 0:1. Ковров — 8 (Мухутдинов), 8:29 — 1:1. Пикушин — 6 (Сорокин, Ульчинский), 13:03 — 1:2. Хафизов — 6 (Голубович), 36:38 — 1:3. Антонов — 13 (Волков, Устинов), 52:31 — 2:3. Хафизов — 7 (Набиуллин), 54:03 — 2:4.
Вратари: Минегалиев (58:27) — Голованов.
«Локо» (Ярославль) — «Алмаз» (Череповец) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
Голы: Климов — 2 (Орлов), 10:46 — 0:1. Бондырев — 9 (Коваленко, Афанасьев), 32:16 — 1:1. Бондырев — 10 (Коваленко), 32:40 — 2:1. Иванов — 11 (Громов), 44:38 — 3:1. Жуков — 7 (Коваленко), 57:17 — 4:1.
Вратари: Коновалов — Кононов.
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