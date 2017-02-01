Форвард «Омских Ястребов» Манукян установил рекорд результативности в «регулярке» МХЛ

«Омские Ястребы» в среду на своем льду победили тольяттинскую «Ладью» со счетом 3:0. Манукян отдал две голевые передачи и набрал 94 очка (35 шайб + 59 передач) в текущем регулярном чемпионате, установив рекорд результативности. До этого момента на счету Манукяна было 92 (35+57) балла. Этот показатель является повторением предыдущего рекорда результативности, авторами которого являлись Алексей Митрофанов и Дмитрий Михайлов.

«Главное не расслабляться. Думаю, этот рекорд — не самая главная цель в его карьере. В хоккее с него теперь будет двойной спрос, к нему будет приковано пристальное внимание болельщиков и специалистов. Я уверен, что он готов к этому, он все умеет и у него все получится,» — сказал Михайлов, слова которого приводятся в релизе пресс-службы МХЛ.

В текущем сезоне 18-летний Манукян провел в составе «Омских Ястребов» 51 игру.