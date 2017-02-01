Назаров станет тренером и сыграет в хоккей с омской прессой
В команде губернатора выступят глава аппарата главы региона Юрий Карючин и
вице-губернатор Владимир Компанейщиков.
В нынешнее воскресенье, 5 февраля в СКК имени Блинова губернатор Виктор Назаров сыграет в хоккей с омскими журналистами.
Известно, что в команде главы региона выступят руководитель аппарата Юрий Карючин, министр спорта Дмитрий Крикорьянц и
В свою очередь, состав команды представителей СМИ пока не известен. Набором желающих займется редактор «Омской правды» Андрей Мотовилов.
Пикантная подробность — глава Омской области станет тренером команды членов регионального кабмина.
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