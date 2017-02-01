Назаров станет тренером и сыграет в хоккей с омской прессой

В нынешнее воскресенье, 5 февраля в СКК имени Блинова губернатор Виктор Назаров сыграет в хоккей с омскими журналистами.

Известно, что в команде главы региона выступят руководитель аппарата Юрий Карючин, министр спорта Дмитрий Крикорьянц и вице-губернатор Владимир Компанейщиков.

В свою очередь, состав команды представителей СМИ пока не известен. Набором желающих займется редактор «Омской правды» Андрей Мотовилов.

Пикантная подробность — глава Омской области станет тренером команды членов регионального кабмина.