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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28621937/
1 февраля 2017, 11:26 | Хоккей: Россия | Lenta.Ru

Названа самая красивая хоккеистка России

Нападающая дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В финале голосования, проходившего в группе «Ядерный хоккей» во «ВКонтакте», Легкодух обошла вратаря петербургского «Динамо» Татьяну Щукину.

В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.

«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — рассказала Легкодух.

21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.
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