Вадим Евсеев покинул «Амкар»

О том, что помощник Гаджи Гаджиева уходит на работу в другой клуб, сообщает официальный сайт «Амкара». Главный тренер пермской команды выразил сожаление в связи с уходом Вадима Евсеева, пожелал ему удачи, а также сообщил, что пока место его помощника вакантно. Было несколько кандидатур, но окончательного решения нет.



«Я желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него всё получилось в его тренерской карьере», — цитирует Гаджи Гаджиева championat.сom.



Вадим Евсеев уже входил в тренерский штаб ивановского «Текстильщика» с июня 2013 года по январь 2015 года. В «Амкар» пришел на работу 7 января 2015 года, став ассистентом главного тренера. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе тренеров по получение лицензии категории «А» УЕФА.