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1 февраля 2017, 9:34 | Хоккей: Россия | Новости Перми

Вадим Евсеев покинул «Амкар»

После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб «Амкара» покинул Вадим Евсеев. Он принял предложение возглавить клуб ПФЛ «Текстильщик» (Иваново).

После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб <span class=error>Амкара</span> покинул Вадим Евсеев. Он принял предложение возглавить клуб <span class=error>ПФЛ</span> Текстильщик (Иваново). Увеличить
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О том, что помощник Гаджи Гаджиева уходит на работу в другой клуб, сообщает официальный сайт «Амкара». Главный тренер пермской команды выразил сожаление в связи с уходом Вадима Евсеева, пожелал ему удачи, а также сообщил, что пока место его помощника вакантно. Было несколько кандидатур, но окончательного решения нет.

«Я желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него всё получилось в его тренерской карьере», — цитирует Гаджи Гаджиева championat.сom.

Вадим Евсеев уже входил в тренерский штаб ивановского «Текстильщика» с июня 2013 года по январь 2015 года. В «Амкар» пришел на работу 7 января 2015 года, став ассистентом главного тренера. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе тренеров по получение лицензии категории «А» УЕФА.

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