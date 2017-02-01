Гол Санникова помог «Сибири» обыграть «Куньлунь», об этом свидетельствуют данные на сайте клуба.

Гол был забит капитаном новосибирской хоккейной дружины в большинстве, на 29-й минуте. «Сибирь» имела несколько возможностей увеличить отрыв в счете. Даже когда в концовке третьего периода китайская команда сняла вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, и усилила натиск на ворота Тэйлора, последний бросок Шалунова прошел мимо пустых ворот.

Итоговый счет 1:0. «Сибирь» набирает 76 очков, но по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и пока не попадает в плей-офф.

Следующий матч команда проведет 2 февраля в Новосибирске против «Адмирала» из Владивостока.

Начало игры в 19:30.