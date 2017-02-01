Гол Санникова помог «Сибири» обыграть «Куньлунь»
Исход важного для новосибирской команды матча решила единственная шайба, забитая во втором периоде.
Гол Санникова помог «Сибири» обыграть «Куньлунь», об этом свидетельствуют данные на сайте клуба.
Гол был забит капитаном новосибирской хоккейной дружины в большинстве, на 29-й минуте. «Сибирь» имела несколько возможностей увеличить отрыв в счете. Даже когда в концовке третьего периода китайская команда сняла вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, и усилила натиск на ворота Тэйлора, последний бросок Шалунова прошел мимо пустых ворот.
Итоговый счет 1:0. «Сибирь» набирает 76 очков, но
Следующий матч команда проведет 2 февраля в Новосибирске против «Адмирала» из Владивостока.
Начало игры в 19:30.
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