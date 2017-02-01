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1 февраля 2017, 7:52 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Ариада-НХ» на своем льду одолела «Молот-Прикамье» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Хоккеисты волжской «Ариады-НХ» одержали победу над пермским «Молотом-Прикамье» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Волжске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. На шайбы Александра Репина (26-я минута) и Рафаэля Бикмуллина (43) гости ответили точным броском Сергея Абрамова (60).

«Ариада-НХ» (24-е место, 40 очков) уже потеряла шансы на выход в плей-офф, тогда как «Молот-Прикамье» (16-е место, 65 очков) продолжает борьбу.

В другом матче «Спутник» из Нижнего Тагила в серии буллитов нанес гостевое поражение «Сарову» — 2:1.
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