«Ариада-НХ» на своем льду одолела «Молот-Прикамье» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Встреча, состоявшаяся во вторник в Волжске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. На шайбы Александра Репина (26-я минута) и Рафаэля Бикмуллина (43) гости ответили точным броском Сергея Абрамова (60).

«Ариада-НХ» (24-е место, 40 очков) уже потеряла шансы на выход в плей-офф, тогда как «Молот-Прикамье» (16-е место, 65 очков) продолжает борьбу.

В другом матче «Спутник» из Нижнего Тагила в серии буллитов нанес гостевое поражение «Сарову» — 2:1.