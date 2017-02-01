«Ариада-НХ» на своем льду одолела «Молот-Прикамье» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты волжской «Ариады-НХ» одержали победу над пермским «Молотом-Прикамье» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Волжске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. На шайбы Александра Репина (26-я минута) и Рафаэля Бикмуллина (43) гости ответили точным броском Сергея Абрамова (60).
«Ариада-НХ» (24-е место, 40 очков) уже потеряла шансы на выход в
В другом матче «Спутник» из Нижнего Тагила в серии буллитов нанес гостевое поражение «Сарову» — 2:1.
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