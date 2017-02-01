Результаты игрового дня МХЛ

«Амурские Тигры» одержали крупную победу над ХК «Рига» со счётом 5:1.



«Авто» в гостях уступило «Стальным Лисам» — 2:3.



«Красная Армия» на выезде взяла верх над «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.



«Тюменский Легион» на домашней площадке потерпел поражение от «Мамонтов Югры» — 1:3.



«Сибирские Снайперы» в гостях разгромили «Алтай» со счётом 7:1.



«Белые Медведи» в Челябинске обыграли «Ирбис» со счётом 3:1.



«Кузнецкие Медведи» добились гостевой победы над «Снежными Барсами» — 3:2 ОТ.



«Сарматы» на домашней площадке взяли верх над «Толпаром» со счётом 3:2.



«Реактор» на выезде одолел «Спутник» — 4:3 Б.



СКА-1946 в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счётом 3:5.