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1 февраля 2017, 0:25 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Результаты игрового дня МХЛ

31 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно 10 матчей.

«Амурские Тигры» одержали крупную победу над ХК «Рига» со счётом 5:1.

«Авто» в гостях уступило «Стальным Лисам» — 2:3.

«Красная Армия» на выезде взяла верх над «СКА-Серебряные Львы» со счётом 3:1.

«Тюменский Легион» на домашней площадке потерпел поражение от «Мамонтов Югры» — 1:3.

«Сибирские Снайперы» в гостях разгромили «Алтай» со счётом 7:1.

«Белые Медведи» в Челябинске обыграли «Ирбис» со счётом 3:1.

«Кузнецкие Медведи» добились гостевой победы над «Снежными Барсами» — 3:2 ОТ.

«Сарматы» на домашней площадке взяли верх над «Толпаром» со счётом 3:2.

«Реактор» на выезде одолел «Спутник» — 4:3 Б.

СКА-1946 в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счётом 3:5.
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