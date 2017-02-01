«Не удается выправить ситуацию»: Канарейкин извинился перед болельщиками за поражение «Авангарда»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин объяснил, почему команду преследуют неудачи. Причин, по его словам, две.

Во-первых, сказываются усиленные физические нагрузки перед плей-офф, то есть игроки выходят на последние матчи регулярки не в лучшей форме. Во-вторых, на устойчивость атак влияют многочисленные травмы ведущих хоккеистов: Дэвид Бут и Михаил Григорьев до сих пор в лазарете, Эрик Густаффсон и Валентин Пьянов только сегодня вернулись в строй. Кроме того, сегодня отсутствовал Николай Лемтюгов — он заработал дисквалификацию за драку на матче с «Нефтехимиком» и наблюдал за игрой с трибун. Это изменило расстановку нападающих в первых двух звеньях.

Главная новость по теме «Авангард» против «Амура»: четвертое поражение подряд.

Канарейкин надеется, что с возвращением Бута и Лемтюгова плачевную для «Авангарда» ситуацию удастся переломить. В то же время он извинился перед болельщиками, которым до этого пообещал позитивную домашнюю серию.

— Я хотел бы принести свои извинения собравшимся болельщикам — пока нам не удается выправить ситуацию в последних матчах. Хочется попросить их быть с командой, более активно ее поддерживать, а мы постараемся в ближайших играх все изменить, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, 31 января «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4. Это поражение стало четвертым подряд. До этого «ястребы» крупно проиграли «Нефтехимику» (0:4), «Ладе» (1:3) и «Металлургу» (4:2). Шанс отыграться будет в следующих домашних матчах против «Куньлунь Ред Стар» и «Адмирала».