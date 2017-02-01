«Не удается выправить ситуацию»: Канарейкин извинился перед болельщиками за поражение «Авангарда»
Ранее тренер обещал, что домашняя серия пройдет на позитиве. Тем не менее, в первом матче дома «ястребы» снова проиграли.
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Главная новость по теме «Авангард» против «Амура»: четвертое поражение подряд.
Канарейкин надеется, что с возвращением Бута и Лемтюгова плачевную для «Авангарда» ситуацию удастся переломить. В то же время он извинился перед болельщиками, которым до этого пообещал позитивную домашнюю серию.
— Я хотел бы принести свои извинения собравшимся болельщикам — пока нам не удается выправить ситуацию в последних матчах. Хочется попросить их быть с командой, более активно ее поддерживать, а мы постараемся в ближайших играх все изменить, — цитирует тренера
Напомним, 31 января «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4. Это поражение стало четвертым подряд. До этого «ястребы» крупно проиграли «Нефтехимику» (0:4), «Ладе» (1:3) и «Металлургу» (4:2). Шанс отыграться будет в следующих домашних матчах против «Куньлунь Ред Стар» и «Адмирала».
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