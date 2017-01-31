Форвард «Торнадо» Легкодух выиграла конкурс «Самая красивая хоккеистка России»

Голосование среди болельщиков в группе «Ядерный хоккей» проходило в течение нескольких месяцев. В финал голосования попали сразу две представительницы лиги — вратарь «Динамо» (Санкт-Петербург) Татьяна Щукина и Легкодух.

«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. Безусловно, после этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории», — цитирует Легкодух сайт ЖХЛ.

В прошлом году в голосовании за самую красивую хоккеистку России Легкодух заняла третье место в своей подгруппе, прекратив борьбу после первого тура.

«Я считаю, очень важно показать, что в хоккее много красивых и привлекательных барышень. Женский хоккей — это тот вид спорта, который надо популяризировать, а подобные конкурсы привлекают внимание публики и широких масс. Думаю, у нас станет больше болельщиков и фанатов», — добавила хоккеистка.