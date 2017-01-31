Форвард «Торнадо» Легкодух выиграла конкурс «Самая красивая хоккеистка России»
Форвард подмосковного «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», который прошел при поддержке Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Голосование среди болельщиков в группе «Ядерный хоккей» проходило в течение нескольких месяцев. В финал голосования попали сразу две представительницы лиги — вратарь «Динамо» (Санкт-Петербург) Татьяна Щукина и Легкодух.
«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. Безусловно, после этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю
В прошлом году в голосовании за самую красивую хоккеистку России Легкодух заняла третье место в своей подгруппе, прекратив борьбу после первого тура.
«Я считаю, очень важно показать, что в хоккее много красивых и привлекательных барышень. Женский хоккей — это тот вид спорта, который надо популяризировать, а подобные конкурсы привлекают внимание публики и широких масс. Думаю, у нас станет больше болельщиков и фанатов», — добавила хоккеистка.
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