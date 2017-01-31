Легенды «Спартака» и России сыграют в честь 70-летия Якушева

В 17:00 на Малой арене Ледового дворца «Парка легенд» состоится гала-матч между легендами «Спартака» и легендами России. Легендарный нападающий выйдет на лед в составе обеих команд.

Чествование продолжится на большой арене Ледового дворца, где Якушев проведет вбрасывание перед матчем «Спартак» — «Сочи».