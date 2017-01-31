Легенды «Спартака» и России сыграют в честь 70-летия Якушева
3 февраля
спортивно-развлекательный квартал «Парк легенд» совместно с ФХР и клубом «Спартак» проведут ряд праздничных мероприятий, посвященных чествованию прославленного хоккеиста Александра Якушева, отметившего в этом году 70-летний юбилей, информирует официальный сайт ФХР.
В 17:00 на Малой арене Ледового дворца «Парка легенд» состоится
Чествование продолжится на большой арене Ледового дворца, где Якушев проведет вбрасывание перед матчем «Спартак» — «Сочи».
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