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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28616715/
31 января 2017, 19:28 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Легенды «Спартака» и России сыграют в честь 70-летия Якушева

3 февраля спортивно-развлекательный квартал «Парк легенд» совместно с ФХР и клубом «Спартак» проведут ряд праздничных мероприятий, посвященных чествованию прославленного хоккеиста Александра Якушева, отметившего в этом году 70-летний юбилей, информирует официальный сайт ФХР.

В 17:00 на Малой арене Ледового дворца «Парка легенд» состоится гала-матч между легендами «Спартака» и легендами России. Легендарный нападающий выйдет на лед в составе обеих команд.

Чествование продолжится на большой арене Ледового дворца, где Якушев проведет вбрасывание перед матчем «Спартак» — «Сочи».
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