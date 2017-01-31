«Снежные Барсы» уступили «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» сыграли с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка, сообщает Sports.kz.
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В первом периоде Александр Мелихов из Астаны и Денис Лудцев из Новокузнецка обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Марк Петров вывел гостей вперед. В третьем отрезке игры Артём Ананичев из «Снежных Барсов» сравнял счет на табло, но в овертайме победа досталась «Кузнецким Медведям».
2 февраля в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка.
«Снежные Барсы» — «Кузнецкие Медведи» 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 04:02 Мелихов (Большаков). В равенстве
1:1 — 09:41 Лудцев (Петров, Язьков). В равенстве
1:2 — 27:28 Петров (Шевченко, Язьков). В равенстве
2:2 — 40:36 Ананичев (Гурков). В равенстве
2:3 — 61:32 Шевченко (Петров, Рубан). В равенстве
Вратари: Каратаев — Старостин
Штраф: 4:0 (0:0, 0:0, 4:0).
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