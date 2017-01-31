Пожар в «Уральце» не сорвал матч «Автомобилиста»
1 февраля «шоферы» выйдут на свой лед.
Домашний матч екатеринбургского «Автомобилиста», запланированный на 1 февраля, не придется переносить на другую арену
Возгорание произошло днем 31 января в подтрибунном помещении. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. По словам очевидцев, в основном от огня пострадал
Завтра «Автомобилист» примет на своей площадке минское «Динамо». Предыдущий поединок команд, проходивший в Белоруссии 24 января, завершился победой хозяев в овертайме (5:4).
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