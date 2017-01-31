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31 января 2017, 14:10 | Хоккей: Россия | ИА УралИнформБюро

Пожар в «Уральце» не сорвал матч «Автомобилиста»

1 февраля «шоферы» выйдут на свой лед.

Домашний матч екатеринбургского «Автомобилиста», запланированный на 1 февраля, не придется переносить на другую арену из-за случившегося в КРК «Уралец» пожара. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе клуба.

Возгорание произошло днем 31 января в подтрибунном помещении. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. По словам очевидцев, в основном от огня пострадал фитнес-клуб «Арт-Джем».

Завтра «Автомобилист» примет на своей площадке минское «Динамо». Предыдущий поединок команд, проходивший в Белоруссии 24 января, завершился победой хозяев в овертайме (5:4).

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