Пожар в «Уральце» не сорвал матч «Автомобилиста»

Домашний матч екатеринбургского «Автомобилиста», запланированный на 1 февраля, не придется переносить на другую арену из-за случившегося в КРК «Уралец» пожара. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе клуба.

Возгорание произошло днем 31 января в подтрибунном помещении. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. По словам очевидцев, в основном от огня пострадал фитнес-клуб «Арт-Джем».

Завтра «Автомобилист» примет на своей площадке минское «Динамо». Предыдущий поединок команд, проходивший в Белоруссии 24 января, завершился победой хозяев в овертайме (5:4).