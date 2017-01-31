Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28608103/
31 января 2017, 11:04 | Хоккей: Россия | AmurMedia.ru

Хоккеиста из хабаровской команды вызвали в сборную России

В расположение юниоров отправился форвард «Амурских Тигров» Матвей Заседа.

Хабаровск, 31 января, AmurMedia.

Форвард хабаровских юниоров, Матвей Заседа, получил вызов в сборную РФ по хоккею. Хоккеист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «Амур».

С 29 января по 6 февраля форвард примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды в Новогорске. Сбор проходит в рамках подготовки к «Турниру Пяти Наций», который пройдёт в шведском Сундевалле с 7 по 13 февраля.

В нынешнем сезоне Матвей стал самым молодым дебютантом в истории «Амура». В КХЛ 17-летний форвард провёл три матча. В составе МХК «Амурские Тигры» провёл 37 встреч, отметившись 31 очком (15+16).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
31 января

Пройти нельзя помочь: Подают ли хабаровчане милостыню?

Бывший инспектор ДПС предстанет перед судом в Хабаровском крае

На ночь глядя: новая «Мисс Вселенная», нападение на мечеть и арест российского хакера