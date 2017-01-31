Хоккеиста из хабаровской команды вызвали в сборную России
В расположение юниоров отправился форвард «Амурских Тигров» Матвей Заседа.
Хабаровск, 31 января, AmurMedia.
Форвард хабаровских юниоров, Матвей Заседа, получил вызов в сборную РФ по хоккею. Хоккеист примет участие в
С 29 января по 6 февраля форвард примет участие в
В нынешнем сезоне Матвей стал самым молодым дебютантом в истории «Амура». В КХЛ 17-летний форвард провёл три матча. В составе МХК «Амурские Тигры» провёл 37 встреч, отметившись 31 очком (15+16).
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