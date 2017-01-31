Хоккеиста из хабаровской команды вызвали в сборную России

Хабаровск, 31 января, AmurMedia.

Форвард хабаровских юниоров, Матвей Заседа, получил вызов в сборную РФ по хоккею. Хоккеист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «Амур».

С 29 января по 6 февраля форвард примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды в Новогорске. Сбор проходит в рамках подготовки к «Турниру Пяти Наций», который пройдёт в шведском Сундевалле с 7 по 13 февраля.

В нынешнем сезоне Матвей стал самым молодым дебютантом в истории «Амура». В КХЛ 17-летний форвард провёл три матча. В составе МХК «Амурские Тигры» провёл 37 встреч, отметившись 31 очком (15+16).