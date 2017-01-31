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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28606992/
31 января 2017, 7:59 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

«Салават Юлаев» из-за травмы потерял своего лидера

Лидер уфимского «Салавата Юлаева», один из лучших легионеров Континентальной хоккейной лиги Линус Умарк в матче против череповецкой «Северстали» получил травму и выбыл на продолжительный срок.

Как минимум, регулярный сезон для шведа завершен.

Информацию подтвердила пресс-служба ХК «Салавата Юлаева»:

«В матче с “Северсталью” нападающий Линус Умарк получил травму нижней части тела. Сроки восстановления пока не определены», — говорится на официальной странице клуба в социальной сети «Вконтакте».

Согласно некоторым источникам, шведский легионер сломал ногу. При таких травмах срок восстановления составляет 4−6 недель.

Таким образом, снова разбилось ударное звено «юлаевцев». Но эта потеря ощутимее всех остальных, потому что команда лишилась мозга всех атак.
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