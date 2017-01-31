«Салават Юлаев» из-за травмы потерял своего лидера
Лидер уфимского «Салавата Юлаева», один из лучших легионеров Континентальной хоккейной лиги Линус Умарк в матче против череповецкой «Северстали» получил травму и выбыл на продолжительный срок.
Как минимум, регулярный сезон для шведа завершен.
Информацию подтвердила
«В матче с “Северсталью” нападающий Линус Умарк получил травму нижней части тела. Сроки восстановления пока не определены», — говорится на официальной странице клуба в социальной сети «Вконтакте».
Согласно некоторым источникам, шведский легионер сломал ногу. При таких травмах срок восстановления составляет 4−6 недель.
Таким образом, снова разбилось ударное звено «юлаевцев». Но эта потеря ощутимее всех остальных, потому что команда лишилась мозга всех атак.
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