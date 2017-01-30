Воскресенский «Химик» переиграл чеховскую «Звезду» по буллитам в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в подмосковном Чехове в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу воскресенской команды. Решающий послематчевый бросок исполнил Никита Шацкий, а в основное время у «Химика» отличился Александр Родионов на 60-й минуте. У хозяев шайбу забросил Николай Пронин (53).

В другом матче дня челябинский «Челмет» также в серии буллитов одолел в гостях пензенский «Дизель» со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0).