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30 января 2017, 23:15 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Воскресенский «Химик» переиграл чеховскую «Звезду» по буллитам в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Воскресенский «Химик» переиграл в серии послематчевых буллитов «Звезду» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковном Чехове в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу воскресенской команды. Решающий послематчевый бросок исполнил Никита Шацкий, а в основное время у «Химика» отличился Александр Родионов на 60-й минуте. У хозяев шайбу забросил Николай Пронин (53).

В другом матче дня челябинский «Челмет» также в серии буллитов одолел в гостях пензенский «Дизель» со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0).
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