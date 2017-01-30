Владимир Тарасенко стал героем мультсериала South Park
Новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко стал героем культового американского мультсериала South Park («Южный парк»). На днях форвард сыграл в Матче звезд НХЛ за Центральный дивизион. Новосибирец стал одним из пяти россиян, принявших участие в этом поединке.
На выходных в американском
По итогам Матча звезд НХЛ, хоккеисты, принявшие в нем участие, стали героями популярного американского мультсериала «Южный парк» (South Park). Создатели культового мультсериала уже анонсировали новую серию в социальных сетях, опубликовав иллюстрацию. На ней Владимир Тарасенко — в синей форме, шестой слева, во втором ряду снизу. На груди у него эмблема «Сент-Луис Блюз» в виде музыкальной ноты.
Напомним, по итогам летнего голосования Тарасенко стал лучшим хоккеистом лиги, достойным украсить обложку игры — компьютерного симулятора хоккея. Вместе с Тарасенко на обложке NHL-2017 будет красоваться Джо Павелски.
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