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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28597641/
30 января 2017, 12:37 | Хоккей: Россия | VN.RU

Владимир Тарасенко стал героем мультсериала South Park

Новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко стал героем культового американского мультсериала South Park («Южный парк»). На днях форвард сыграл в Матче звезд НХЛ за Центральный дивизион. Новосибирец стал одним из пяти россиян, принявших участие в этом поединке.

На выходных в американском Лос-Анджелесе прошел знаменитый Матч звезд НХЛ, в котором приняли участие пятеро российских хоккеистов. Среди них — воспитанник новосибирского ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко, который сейчас выступает за американскую команду «Сент-Луис Блюз». Кроме жителя Новосибирска, в Матче звезд выступили россияне Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

По итогам Матча звезд НХЛ, хоккеисты, принявшие в нем участие, стали героями популярного американского мультсериала «Южный парк» (South Park). Создатели культового мультсериала уже анонсировали новую серию в социальных сетях, опубликовав иллюстрацию. На ней Владимир Тарасенко — в синей форме, шестой слева, во втором ряду снизу. На груди у него эмблема «Сент-Луис Блюз» в виде музыкальной ноты.

Напомним, по итогам летнего голосования Тарасенко стал лучшим хоккеистом лиги, достойным украсить обложку игры — компьютерного симулятора хоккея. Вместе с Тарасенко на обложке NHL-2017 будет красоваться Джо Павелски.

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