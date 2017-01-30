Болельщики «Салавата Юлаева» требуют объяснений от команды. Полная версия разговора

На такой шаг их вынудило седьмое подряд поражение уфимцев. Сразу же после матча активные фанаты «юлаевцев» отправились встречать игроков.

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Игорь Захаркин пообещал, что команда будет сражаться до последнего. Он отметил, что через неделю в строй вернуться двое травмированных игроков. Но в тоже время признал, что нынешнее состояние дел действительно катастрофическое.

Пошел ли на пользу жесткий разговор с болельщиками узнаем уже скоро. Первого февраля команда встретится дома с питерским СКА.