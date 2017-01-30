Болельщики «Салавата Юлаева» требуют объяснений от команды. Полная версия разговора
Напомним, болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды и вызвали их на разговор прямо в аэропорту.
На такой шаг их вынудило седьмое подряд поражение уфимцев. Сразу же после матча активные фанаты «юлаевцев» отправились встречать игроков.
Игорь Захаркин пообещал, что команда будет сражаться до последнего. Он отметил, что через неделю в строй вернуться двое травмированных игроков. Но в тоже время признал, что нынешнее состояние дел действительно катастрофическое.
Пошел ли на пользу жесткий разговор с болельщиками узнаем уже скоро. Первого февраля команда встретится дома с питерским СКА.
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