Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в овертайме

Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — счет встречи в Москве 29 января 4:3 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У «Магнитки» дублем отметился Сергей Мозякин (30:21, 5×3 и 48:48, 5×4), еще один гол забил Оскар Осала (32:18, 5×4).

У «армейцев» очки за результативность записали себе в актив Джефф Плэтт (26:02 и 59:25, 6×5), Стефан да Коста (41:05, 5×4) и Ян Муршак (63:55, 3×3).