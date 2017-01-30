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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28593496/
30 января 2017, 6:51 | Хоккей: Россия | dostup1.ru

Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в овертайме

«Армейцам» удалось перевести игру в дополнительное время, сравняв счет за 35 секунд до финальной сирены.

Магнитогорский «Металлург» уступил ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — счет встречи в Москве 29 января 4:3 ОТ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У «Магнитки» дублем отметился Сергей Мозякин (30:21, 5×3 и 48:48, 5×4), еще один гол забил Оскар Осала (32:18, 5×4).

У «армейцев» очки за результативность записали себе в актив Джефф Плэтт (26:02 и 59:25, 6×5), Стефан да Коста (41:05, 5×4) и Ян Муршак (63:55, 3×3).
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