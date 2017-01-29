Антирекорд за антирекордом: «Салават Юлаев» проиграл в седьмой раз подряд

В своей новейшей истории такой череды поражений «Салават Юлаев» еще не видывал. Нервы потихоньку начинают сдавать даже у самых стойких из болельщиков.

Семь поражений подряд — это настоящая пощечина по самолюбию для команды, которой перед сезоном официально поставили задачу выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина, а неофициально выиграть его.

Сейчас уфимский клуб, обладающий мощнейшим бюджетом, играет на уровне аутсайдеров лиги. Подобное уже не оправдаешь ни травмами, ни перестроением игры. За полмесяца до начала плей-офф это просто-напросто катастрофа.

После предыдущей игры против ярославского «Локомотива» все горевали, но были уверены, что против «Северстали» команда уже должна собраться. Впереди-то по календарю два супер домашних матча против армейских клубов, в которых все очень будет сложно. Наверняка Игорь Захаркин накачал своих хоккеистов под завязку, выигрывать нужно было обязательно, потому что у всех уже начались вопросы к руководству, которое пока совершенно бездействует и отмалчивается, будто ничего не происходит.

Поначалу матч в Череповце складывался так, как и планировался со стороны «Салавата Юлаева». Уфимцы начали мощно, прижали соперника к своим воротам, заработали большинство, которое тут же в классном стиле реализовал Линус Умарк — 0:1. Шикарный дебют, нужно было только не допускать далее ошибок и играть понадежнее сзади.

Несмотря на то, что уже, вроде как, пару недель в Уфе культивируется оборонительный стиль игры, на самой площадке его нет и в помине. В первом периоде «юлаевцы» только лишь чудом не нахватали пару шайб в свои ворота. А момент с непопаданием Хацея вообще должен войти в мировой топ курьезных моментов. Череповецкому хоккеисту шайбу выложили на блюдечке в метре от пустого створа, Гаврилова даже близко не было, форвард размахнулся и бабахнул по штанге. Да уж, повезло «Салавату» несусветно. Но это не все, помимо этого было еще одно попадание в штангу, да и вообще «Северсталь» смотрелась интереснее и быстрее в каждом компоненте игры.

Дальше уже произошло то, что и должно было случиться по логике игры. Гости зачем-то принялись раз за разом грубить и схватывать одно нарушение за другим, а хозяева просто реализовывали шансы в большинстве. Трунев и Чернов заслуженно вывели свою команду вперед.

«Салават Юлаев» попробовал вернуться в игру, даже гол забили. К слову, ее автором стал Дмитрий Макаров, от которого болельщики уже совсем ничего не ждут. Только вот всего этого хватило лишь для одного очка. Привычный уже по этому сезону для уфимцев овертайм, и вновь поражение. Победная шайба на счету Полака после грубейшего позиционного провала — 3:2.

Таким образом, случилось седьмое поражение подряд. Антирекорды штампуются стахановскими темпами. Какого-то движения вперед по игре визуально не видно. В этом матче Игорь Захаркин изменил себе и выпустил в воротах Гаврилова, но он, похоже, уже мысленно сезон завершил, потому что играл как-то чересчур нервно и очень-очень далеко выдвигался из ворот, что для него, в принципе, совершенно нетипично. Была ли это такая тренерская установка или просто желание самого голкипера, так и останется загадкой. В огород Гаврилова камень, в принципе, не кинешь. Когда после одного из матчей, главный тренер публично говорит, что до конца сезона ставка будет сделана на другого, то психологический надлом предсказуем.

«Мы старались, бились сегодня. Я видел, как парни сражались на льду. К сожалению, удаления во втором периоде нас подвели. Мы проиграли полностью второй период, а в овертайме не смогли забить, а нам забили», — выдохнул после матча Игорь Захаркин. Лица на нем, естественно, не было.