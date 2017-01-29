Антирекорд за антирекордом: «Салават Юлаев» проиграл в седьмой раз подряд
Уфимский «Салават Юлаев» уступил в гостях в овертайме череповецкой «Северстали» — 3:2. Это поражение стало седьмым подряд для башкирского клуба.
В своей новейшей истории такой череды поражений «Салават Юлаев» еще не видывал. Нервы потихоньку начинают сдавать даже у самых стойких из болельщиков.
Семь поражений подряд — это настоящая пощечина по самолюбию для команды, которой перед сезоном официально поставили задачу выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина, а неофициально выиграть его.
Сейчас уфимский клуб, обладающий мощнейшим бюджетом, играет на уровне аутсайдеров лиги. Подобное уже не оправдаешь ни травмами, ни перестроением игры. За полмесяца до начала
После предыдущей игры против ярославского «Локомотива» все горевали, но были уверены, что против «Северстали» команда уже должна собраться.
Поначалу матч в Череповце складывался так, как и планировался со стороны «Салавата Юлаева». Уфимцы начали мощно, прижали соперника к своим воротам, заработали большинство, которое тут же в классном стиле реализовал Линус Умарк — 0:1. Шикарный дебют, нужно было только не допускать далее ошибок и играть понадежнее сзади.
Несмотря на то, что уже, вроде как, пару недель в Уфе культивируется оборонительный стиль игры, на самой площадке его нет и в помине. В первом периоде «юлаевцы» только лишь чудом не нахватали пару шайб в свои ворота. А момент с непопаданием Хацея вообще должен войти в мировой топ курьезных моментов. Череповецкому хоккеисту шайбу выложили на блюдечке в метре от пустого створа, Гаврилова даже близко не было, форвард размахнулся и бабахнул по штанге. Да уж, повезло «Салавату» несусветно. Но это не все, помимо этого было еще одно попадание в штангу, да и вообще «Северсталь» смотрелась интереснее и быстрее в каждом компоненте игры.
Дальше уже произошло то, что и должно было случиться по логике игры. Гости
«Салават Юлаев» попробовал вернуться в игру, даже гол забили. К слову, ее автором стал Дмитрий Макаров, от которого болельщики уже совсем ничего не ждут. Только вот всего этого хватило лишь для одного очка. Привычный уже по этому сезону для уфимцев овертайм, и вновь поражение. Победная шайба на счету Полака после грубейшего позиционного провала — 3:2.
Таким образом, случилось седьмое поражение подряд. Антирекорды штампуются стахановскими темпами.
«Мы старались, бились сегодня. Я видел, как парни сражались на льду. К сожалению, удаления во втором периоде нас подвели. Мы проиграли полностью второй период, а в овертайме не смогли забить, а нам забили», — выдохнул после матча Игорь Захаркин. Лица на нем, естественно, не было.
«Салават Юлаев» возвращается домой в жутком расположении духа и теперь попытается реваншироваться в глазах болельщиков в матчах против ЦСКА и СКА. Ну, а что?
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