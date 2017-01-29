«Молот-Прикамье» обыграл «Саров» в серии буллитов

Тренерский штаб пермяков выпустил тот же состав, что в победном матче прошлого тура против «Бурана». В стартовой пятерке вышли Алексей Ишмаметьев, Максим Салахов, Денис Давыдов, Анатолий Раенко и Антон Андриянов, а в воротах Юрий Петров.



В первом периоде пермские хоккеисты дважды поразили ворота соперника. На пятой минуте Данила Епимахин открыл счет, а спустя восемь минут Анатолий Раенко упрочил преимущество «Молота-Прикамье». Второй период прошел с небольшим преимуществом «Сарова», но забитых шайб зрители не увидели.

На 49 минуте хозяева льда отыграли одну шайбу, а за полторы минуты до конца третьего периода «Саров» сравнял счет 2:2. Игра перешла в овертайм, в котором отличился лишь Евгений Дубовицкий 20-минутным штрафом за грубую игру. Для выявления победителя командам было необходимо пробить послематчевые буллиты, в которых удача была на стороне пермяков. Победный буллит был на счету Сергея Абрамова. В итоге победа «Молота-Прикамье» со счетом 2:3.



Главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Сергей Востриков:

— Мы сегодня играли терпеливо, с полной самоотдачей. Правда, в последней двадцатиминутке нахватали ненужных удалений, что позволило сопернику сравнять счет. Но в решающий момент мои ребята проявили характер, мастерство и добились столь важной для нас сейчас победы. Поздравляю пермских болельщиков с этим результатом.



Главный тренер ХК «Саров» Игорь Аверкин:

— Имея столько моментов, сколько мы имели за три периода, нужно было выигрывать в основное время. Да, сумели отыграться в конце, перевели встречу в овертайм, затем буллиты. Сами себя лишаем таких важных очков. В последнее время очень сильно страдает реализация.



Следующий матч «Молот-Прикамье» сыграет 31 января в Волжске против «Ариады-НХ».