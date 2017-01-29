Сосина: Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку сборной России
Нападающая женской сборной России Ольга Сосина поделилась впечатлениями после победы над США (7:1) в матче Универсиады.
«В первую очередь хотела бы поблагодарить болельщиков за такую шикарную поддержку, всегда приятно играть при полных трибунах. Мы вышли с хорошим настроем, было важно хорошо провести первый период. Волнение немножко присутствовало, но уже после первой смены оно прошло», — приводит слова Сосиной официальный сайт Федерации хоккея России.
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