Сосина: Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку сборной России

«В первую очередь хотела бы поблагодарить болельщиков за такую шикарную поддержку, всегда приятно играть при полных трибунах. Мы вышли с хорошим настроем, было важно хорошо провести первый период. Волнение немножко присутствовало, но уже после первой смены оно прошло», — приводит слова Сосиной официальный сайт Федерации хоккея России.