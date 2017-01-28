«Снежные Барсы» уступили «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграли с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска, сообщает Sports.kz.
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В первом периоде Егор Семёнов, Никита Большаков и Сергей Мельников из Астаны поразили ворота гостей, им ответил Александр Молофеев из Новосибирска. Во второй двадцатиминутке Александр Локтев из «Сибирских Снайперов» уменьшил разрыв. В третьем отрезке игры Никита Шашков и Никита Михайлов принесли победу гостям.
31 января в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка.
«Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 — 03:32 Семёнов (Мелихов, Сейтанов). В равенстве
2:0 — 10:23 Большаков (Мелихов, Павлов). В равенстве
2:1 — 13:30 Молофеев (Михайлов, Ткаченко). В большинстве
3:1 — 18:45 Мельников (Большаков, Голубев). В большинстве
3:2 — 36:20 Локтев (Лапин, Владимиров). В равенстве
3:3 — 52:51 Шашков (Бахтин, Локтев). В большинстве
3:4 — 59:24 Михайлов (Ткаченко). В равенстве
Вратари: Каратаев — Шарапов
Штраф: 12:12 (6:4, 2:4, 4:4).
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