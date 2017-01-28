«Снежные Барсы» уступили «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ

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В первом периоде Егор Семёнов, Никита Большаков и Сергей Мельников из Астаны поразили ворота гостей, им ответил Александр Молофеев из Новосибирска. Во второй двадцатиминутке Александр Локтев из «Сибирских Снайперов» уменьшил разрыв. В третьем отрезке игры Никита Шашков и Никита Михайлов принесли победу гостям.



31 января в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка.



«Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)



Шайбы:

1:0 — 03:32 Семёнов (Мелихов, Сейтанов). В равенстве

2:0 — 10:23 Большаков (Мелихов, Павлов). В равенстве

2:1 — 13:30 Молофеев (Михайлов, Ткаченко). В большинстве

3:1 — 18:45 Мельников (Большаков, Голубев). В большинстве

3:2 — 36:20 Локтев (Лапин, Владимиров). В равенстве

3:3 — 52:51 Шашков (Бахтин, Локтев). В большинстве

3:4 — 59:24 Михайлов (Ткаченко). В равенстве



Вратари: Каратаев — Шарапов

Штраф: 12:12 (6:4, 2:4, 4:4).