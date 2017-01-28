«Алтай» снова проиграл «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ

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Усть-каменогорцы пропустили пять шайб от гостей, в составе которых отличились Антон Рубан, Никита Язьков, Павел Ситников, Павел Роганов и Марк Петров. Единственная шайба за «Алтай» была забита Данилом Щёкиным.



31 января в Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграет с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска.



«Алтай» — «Кузнецкие Медведи» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)



Шайбы:

0:1 — 07:48 Рубан (Жидких). В равенстве

1:1 — 23:37 Щёкин. В равенстве

1:2 — 27:17 Язьков (Шевченко). В равенстве

1:3 — 28:46 Ситников (Загинайко, Максюков). В равенстве

1:4 — 42:55 Роганов (Рубан, Хайретдинов). В равенстве

1:5 — 53:02 Петров (Язьков, Шевченко). В равенстве



Вратари: Шутов — Старостин

Штраф: 6:6 (2:4, 2:0, 2:2).