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28 января 2017, 16:29 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» снова проиграл «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ

В рамках чемпионата МХЛ в Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграл с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка, сообщает Sports.kz.

В рамках чемпионата <span class=error>МХЛ</span> в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> Алтай повторно сыграл с Кузнецкими Медведями из Новокузнецка сообщает Sports.kz. Увеличить
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Усть-каменогорцы пропустили пять шайб от гостей, в составе которых отличились Антон Рубан, Никита Язьков, Павел Ситников, Павел Роганов и Марк Петров. Единственная шайба за «Алтай» была забита Данилом Щёкиным.

31 января в Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграет с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска.

«Алтай» — «Кузнецкие Медведи» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайбы:
0:1 — 07:48 Рубан (Жидких). В равенстве
1:1 — 23:37 Щёкин. В равенстве
1:2 — 27:17 Язьков (Шевченко). В равенстве
1:3 — 28:46 Ситников (Загинайко, Максюков). В равенстве
1:4 — 42:55 Роганов (Рубан, Хайретдинов). В равенстве
1:5 — 53:02 Петров (Язьков, Шевченко). В равенстве

Вратари: Шутов — Старостин
Штраф: 6:6 (2:4, 2:0, 2:2).

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