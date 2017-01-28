«Алтай» снова проиграл «Кузнецким Медведям» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в
Усть-Каменогорске «Алтай» повторно сыграл с «Кузнецкими Медведями» из Новокузнецка, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
31 января в
«Алтай» — «Кузнецкие Медведи» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 07:48 Рубан (Жидких). В равенстве
1:1 — 23:37 Щёкин. В равенстве
1:2 — 27:17 Язьков (Шевченко). В равенстве
1:3 — 28:46 Ситников (Загинайко, Максюков). В равенстве
1:4 — 42:55 Роганов (Рубан, Хайретдинов). В равенстве
1:5 — 53:02 Петров (Язьков, Шевченко). В равенстве
Вратари: Шутов — Старостин
Штраф: 6:6 (2:4, 2:0, 2:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter