«Крылья Советов» проиграли «Атлантам», потерпев пятое поражение подряд
В матче регулярного чемпионата МХЛ «Атланты» в серии буллитов обыграли «Крылья Советов» — 3:2.
Для столичного клуба это пятое поражение подряд с общей разницей шайб 10−26.
МХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).
Голы: Шевченко — 10 (бол., Язьков), 3:21 — 0:1. Каницкий — 6, 7:17 — 0:2. Шевченко — 10 (бол., Каницкий), 24:05 — 0:3. Малетин — 8 (Максюков, Загинайко), 57:26 — 0:4. Шевченко — 10 (бол., Пархоменко), 58:19 — 1:4. Язьков — 5 (Лудцев, Шевченко), 59:37 — 1:5.
Вратари: Шутов — Старостин.
«Снежные барсы» (Астана) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2).
Голы: Шевченко — 10 (бол., Богуш), 11:09 — 0:1. Ахметов — 3 (Ар. Ананичев), 26:54 — 1:1. Лапин — 8 (Ткаченко), 29:24 — 1:2. Шевченко — 10 (бол., Мелихов), 32:17 — 2:2. Шашков — 2 (Лапин), 32:47 — 2:3. Шевченко — 10 (бол., Челбаев, Богуш), 45:14 — 2:4. Шевченко — 10 (бол., Челбаев, Богуш), 47:24 — 2:5.
Вратари: Леонтьев — Шарапов.
«Крылья Советов» (Москва) — «Атланты» (Мытищи) — 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1).
Голы: Шабаев — 2 (Кособоков, Тихонов), 28:39 — 1:0. Шевченко — 10 (бол., Полуэктов, Афанасов), 36:54 — 2:0. П. Шевченко — 10 (бол., Шинкаренко), 48:02 — 2:1. Шевченко — 10 (бол., Александров, Колегов), 50:36 — 2:2.
Победный буллит: Миллер.
Вратари: Трещалин — Шугаев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter