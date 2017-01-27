«Нефтяник» и «Барс» добились гостевых побед
«Нефтяник» в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл «Зауралье» — 3:2 ОТ.
В другой встрече «Барс» нанес поражение «Рубину» — 4:3.
ВХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Зауралье» (Курган) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).
Голы: Соколов — 6 (бол.), 7:47 — 1:0. Бердников — 3 (Крутиков, Каштанов), 12:10 — 1:1. Кротиков — 3 (бол., Соколов, Абметка), 16:09 — 2:1. Кротиков — 3 (бол., Демидов), 38:32 — 2:2. Крутиков — 4, 60:56 — 2:3.
Вратари: Агеев — Рейзвих.
«Рубин» (Тюмень) — «Барс» (Казань) — 3:4 (0:1, 2:0, 1:3).
Голы: Протапович — 10 (Чибисов), 1:05 — 0:1. Кротиков — 3 (бол., Клопов, Зюзякин), 27:29 — 1:1. Кротиков — 3 (бол., Майоров, Ложкин), 39:18 — 2:1. Марин — 2, 47:07 — 2:2. Чибисов — 1 (Голубев), 52:12 — 2:3. Кротиков — 3 (бол., Чибисов, Голубев), 53:19 — 2:4. Антонов — 2 (Каменев), 59:55 — 3:4.
Вратари: Франскевич (59:55) — М. Сидоров.
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