«Снежные Барсы» уступили «Сибирским Снайперам» в матче МХЛ
В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» сыграли с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска, сообщает Sports.kz.
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В первом периоде Илья Морозов из Новосибирска открыл счет. Во второй двадцатиминутке Альмухамед Ахметов и Александр Токарев из «Снежных Барсов» и Даниил Лапин и Никита Шашков из «Сибирских Снайперов» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Павел Фильченков и Никита Коротков поразили ворота Астаны.
28 января в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска.
«Снежные Барсы» — «Сибирские Снайперы» 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 11:09 Морозов (Богуш). В большинстве
1:1 — 26:54 Ахметов (Ананичев). В равенстве
1:2 — 29:24 Лапин (Ткаченко). В равенстве
2:2 — 32:17 Токарев (Мелихов). В большинстве
2:3 — 32:47 Шашков (Лапин). В равенстве
2:4 — 45:14 Фильченков (Челбаев, Богуш). В большинстве
2:5 — 47:24 Коротков (Челбаев, Богуш). В большинстве
Вратари: Леонтьев — Шарапов
Штраф: 27:4 (2:0, 0:2, 25:2).
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