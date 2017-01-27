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27 января 2017, 8:47 | Хоккей: Россия | Nakanune.ru

«Автомобилист» на выезде крупно обыграл «Йокерит», забросив 6 шайб

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче КХЛ на выезде переиграл финский «Йокерит» со счетом 6:2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба.

Счет во вчерашнем матче в Хельсинки в первом периоде открыл Чайковски, и на перерыв хоккеисты из Екатеринбурга ушли с минимальным преимуществом. Во втором периоде Романов удвоил преимущество, а затем Тимашов в большинстве — утроил. Хозяева усилиями Лаюнена тут же одну шайбу отыграли, а после перерыва сократили отставание до минимума — отличился Регин. Но ненадолго, хозяева остались в меньшинстве, и Василевский забросил четвертую шайбу, а спустя 22 секунды Голышев сделал счет 2:5. Финальную точку в матче поставил Гареев, когда на последней минуте отправил шайбу в пустые ворота.

«Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3), 26 января, Хельсинки.

Заброшенные шайбы: 0:1 Чайковски (Чистов, Тичар), 0:2 Романов (Бухтеле, Рассейкин), 0:3 ТИмашов (Чайковски), 1:3 Лаюнен (Ниеми, Йоэнсуу), 2:3 Регин (Енсен), 2:4 Василевский (Тимашов), 2:5 Голышев (Тичар, Чистов), 2:6 Гареев (Михнов).

Таким образом, екатеринбуржцы продолжают борьбу за выход в плэй-офф. В данный момент «Автомобилист» с 70 очками после 53 игр занимает 10 строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отрыв от зоны плэй-офф составляет 5 очков. «Йокерит» с 79 баллами после 53 игр занимает 9 строчку на «Западе». В своем следующем матче в субботу, 28 января, «Автомобилист» сыграет в Риге против местного клуба «Динамо».
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