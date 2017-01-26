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26 января 2017, 22:57 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Динамо» (Санкт-Петербург) в овертайме обыграло «Торпедо» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» на своей арене в овертайме нанесли поражение «Торпедо» из Усть-Каменогорска в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В основное время на шайбы Виктора Пластинина (18-я минута) и Артема Томилина (28) гости ответили бросками Владимира Короткова (54) и Евгения Рымарева (60). Победу «Динамо» принес Илья Назаревич, забросивший шайбу на второй минуте овертайма.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Торос» (Нефтекамск) — «Буран» (Воронеж) — 4:1,

«Ижсталь» (Ижевск) — ХК «Рязань» — 1:4,

«Динамо» (Балашиха) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:0.
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