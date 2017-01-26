«Динамо» (Санкт-Петербург) в овертайме обыграло «Торпедо» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» на своей арене в овертайме нанесли поражение «Торпедо» из Усть-Каменогорска в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в
В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:
«Торос» (Нефтекамск) — «Буран» (Воронеж) — 4:1,
«Ижсталь» (Ижевск) — ХК «Рязань» — 1:4,
«Динамо» (Балашиха) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:0.
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