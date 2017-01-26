«Динамо» (Санкт-Петербург) в овертайме обыграло «Торпедо» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В основное время на шайбы Виктора Пластинина (18-я минута) и Артема Томилина (28) гости ответили бросками Владимира Короткова (54) и Евгения Рымарева (60). Победу «Динамо» принес Илья Назаревич, забросивший шайбу на второй минуте овертайма.

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Торос» (Нефтекамск) — «Буран» (Воронеж) — 4:1,

«Ижсталь» (Ижевск) — ХК «Рязань» — 1:4,

«Динамо» (Балашиха) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:0.