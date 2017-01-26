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26 января 2017, 22:06 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» уступило «Динамо» Санкт-Петербург в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с местным «Динамо», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> <span class=error>усть</span>-<span class=error>каменогорское</span> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с местным Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Виктор Пластинин из Санкт-Петербурга открыл счет. Во второй двадцатиминутке Артём Томилин из «Динамо» забросил шайбу гостям. В третьем отрезке игры усть-каменогорцы Владимир Коротков и Евгений Рымарев вывели игру в овертайм, в котором победа досталась хозяевам.

3 февраля в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с красноярским «Соколом».

«Динамо» Санкт-Петербург — «Торпедо» 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы:
1:0 — 17:12 Пластинин (Чувиляев, Васильев). В равенстве
2:0 — 27:28 Томилин (Берлёв, Тамбиев). В равенстве
2:1 — 53:07 Коротков (Рымарев, Сауторн). В большинстве
2:2 — 59:31 Рымарев (Ибатуллин). В меньшинстве
3:2 — 61:54 Назаревич (Карамнов, Щегольков). В большинстве

Вратари: Ложкин — Иванов
Штраф: 18:8 (0:2, 2:2, 16:2, 0:2).

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