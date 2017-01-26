«Торпедо» уступило «Динамо» Санкт-Петербург в матче ВХЛ
В матче ВХЛ в
Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с местным «Динамо», пишет Sports.kz.
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В первом периоде Виктор Пластинин из
3 февраля в
«Динамо»
Шайбы:
1:0 — 17:12 Пластинин (Чувиляев, Васильев). В равенстве
2:0 — 27:28 Томилин (Берлёв, Тамбиев). В равенстве
2:1 — 53:07 Коротков (Рымарев, Сауторн). В большинстве
2:2 — 59:31 Рымарев (Ибатуллин). В меньшинстве
3:2 — 61:54 Назаревич (Карамнов, Щегольков). В большинстве
Вратари: Ложкин — Иванов
Штраф: 18:8 (0:2, 2:2, 16:2, 0:2).
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