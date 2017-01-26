«Торпедо» уступило «Динамо» Санкт-Петербург в матче ВХЛ

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В первом периоде Виктор Пластинин из Санкт-Петербурга открыл счет. Во второй двадцатиминутке Артём Томилин из «Динамо» забросил шайбу гостям. В третьем отрезке игры усть-каменогорцы Владимир Коротков и Евгений Рымарев вывели игру в овертайм, в котором победа досталась хозяевам.



3 февраля в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с красноярским «Соколом».



«Динамо» Санкт-Петербург — «Торпедо» 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0)



Шайбы:

1:0 — 17:12 Пластинин (Чувиляев, Васильев). В равенстве

2:0 — 27:28 Томилин (Берлёв, Тамбиев). В равенстве

2:1 — 53:07 Коротков (Рымарев, Сауторн). В большинстве

2:2 — 59:31 Рымарев (Ибатуллин). В меньшинстве

3:2 — 61:54 Назаревич (Карамнов, Щегольков). В большинстве



Вратари: Ложкин — Иванов

Штраф: 18:8 (0:2, 2:2, 16:2, 0:2).