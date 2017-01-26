«Сарыарка» проиграла «Динамо» Балашихе в матче ВХЛ

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В первом периоде Дмитрий Шевченко из Балашихи поразил ворота гостей. Во второй двадцатиминутке шайб заброшено не было. В третьем отрезке игры Илья Шипов и Александр Петунин из «Динамо» забросили по шайбе карагандинцам.



3 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет с ангарским «Ермаком».



«Динамо» Балашиха — «Сарыарка» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Шайбы:

1:0 — 10:46 Шевченко (Лесников, Баранов). В равенстве

2:0 — 52:58 Шипов (Петунин, Лыпкань). В равенстве

3:0 — 54:28 Петунин (Шипов). В равенстве



Вратари: Бочаров — Перетягин

Штраф: 24:10 (0:0, 6:4, 18:6).