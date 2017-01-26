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26 января 2017, 21:23 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» проиграла «Динамо» Балашихе в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Балашихе карагандинская «Сарыарка» сыграла с местным «Динамо», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в Балашихе карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> сыграла с местным Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Дмитрий Шевченко из Балашихи поразил ворота гостей. Во второй двадцатиминутке шайб заброшено не было. В третьем отрезке игры Илья Шипов и Александр Петунин из «Динамо» забросили по шайбе карагандинцам.

3 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет с ангарским «Ермаком».

«Динамо» Балашиха — «Сарыарка» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы:
1:0 — 10:46 Шевченко (Лесников, Баранов). В равенстве
2:0 — 52:58 Шипов (Петунин, Лыпкань). В равенстве
3:0 — 54:28 Петунин (Шипов). В равенстве

Вратари: Бочаров — Перетягин
Штраф: 24:10 (0:0, 6:4, 18:6).

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