ХК «Сибирь» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме, об этом сообщается на сайте клуба.

Первый гол в матче забили хозяева площадки, на 26-й минуте в ворота Тэйлора залетела шайба от Варнакова. В третьем периоде новосибирцы смогли мобилизоваться и сначала сравнять счет усилиями Игнатовича. Игра была переведена в овертайм, где Миловзоров поставил победную точку через 4,5 минуты после начала.

Итоговый счет — 2:1.

Сейчас «Сибирь» занимает 9 строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 70-ю очками и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Следующий матч команда проведет также на выезде против «Лады» из Тольятти. Игра пройдет 27 января, начало в 22 часа по новосибирскому времени.