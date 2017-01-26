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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28555158/
26 января 2017, 7:37 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме

Новосибирская хоккейная дружина смогла одержать волевую победу на выезде, счет 2:1.

ХК «Сибирь» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме, об этом сообщается на сайте клуба.

Первый гол в матче забили хозяева площадки, на 26-й минуте в ворота Тэйлора залетела шайба от Варнакова. В третьем периоде новосибирцы смогли мобилизоваться и сначала сравнять счет усилиями Игнатовича. Игра была переведена в овертайм, где Миловзоров поставил победную точку через 4,5 минуты после начала.

Итоговый счет — 2:1.

Сейчас «Сибирь» занимает 9 строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 70-ю очками и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Следующий матч команда проведет также на выезде против «Лады» из Тольятти. Игра пройдет 27 января, начало в 22 часа по новосибирскому времени.

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