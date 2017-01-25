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25 января 2017, 23:24 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты «Рубина» одержали пятую победу подряд в ВХЛ, обыграв «Саров»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Хоккеисты тюменского «Рубина» обыграли «Саров» и продлили победную серию в регулярном чемпионате ВХЛ до пяти матчей.

МОСКВА 25 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты тюменского Рубина обыграли Саров и продлили победную серию в регулярном чемпионате <span class=error>ВХЛ</span> до пяти матчей. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Тюмени, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, победу которым принес гол Максима Зюзякина (29-я минута).

Результаты других матчей дня:

«Зауралье» (Курган) — «Ариада-НХ» (Волжск) — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1),

«Челмет» (Челябинск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1),

«Южный Урал» (Орск) — «Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
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