Хоккеисты «Рубина» одержали пятую победу подряд в ВХЛ, обыграв «Саров»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты тюменского «Рубина» обыграли «Саров» и продлили победную серию в регулярном чемпионате ВХЛ до пяти матчей.
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Встреча, прошедшая в среду в Тюмени, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, победу которым принес гол Максима Зюзякина (29-я минута).
Результаты других матчей дня:
«Зауралье» (Курган) — «Ариада-НХ» (Волжск) — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1),
«Челмет» (Челябинск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1),
«Южный Урал» (Орск) — «Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
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