«Салават Юлаев» крупно проиграл в Москве бело-голубым

Уже спустя 24 секунды гости проигрывали, отличился Лукаш Кашпор. К четвёртой минуте на табло горело уже 0:2.

Но «Салават» отыгрался также быстро — Кирилл Капризов (1:2) и Игорь Григоренко (2:2) к середине периода счёт сравняли. И это было последнее полезное действие уфимцев.

В конце периода вновь неразбериха в обороне привела к взятию уфимских ворот — 3:2.

А в начале второго периода Кашпор забросил свою вторую шайбу — 4:2.

В дальнейшем гости растранжирили большие удаления, после чего пропустили и пятую шайбу.

В концовке «Динамо» использовало большинство — 6:2.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 27 января в Ярославле против «Локомотива».