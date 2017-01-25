120 поражений подряд, 4 года без побед. Команда, которую вам тоже будет жалко
Сборная Свердловской области выступает в Женской хоккейной лиге с самого начала, но перестала выигрывать она еще раньше.
120 матчей — столько длится серия поражений команды из Екатеринбурга. Началась она осенью 2013 года, когда ЖХЛ еще не существовала, а Сборная Свердловской области называлась «Спартаком-Меркурием». В чемпионате России это была совсем другая команда: выиграли золото в 2000-м, пять раз брали серебро, шесть — бронзу. То время защитник СКСО Екатерина Прозорова не застала, но она играла за красноярскую «Бирюсу» против «Спартака», который был уже не тот.
— Они пытались пропустить как можно меньше и забить хотя бы одну шайбу, — рассказывает Прозорова, пришедшая в хоккей с шайбой из бенди.
Последний раз СКСО победил 6 марта 2013-го — 4:2 обыграли «Бирюсу». Теперь достижение для команды — десять поражений не всухую в этом сезоне. За 24 матча уральский клуб пропустил 163 шайбы, забросил 16, две из них — на счету Екатерины. В команде она уже третий год, ей самой 22 — старше только капитан Юлия Васюкова. Ее полезность — «-53», у защитника Александры Ладейщиковой — «-60».
В составе девочки 16−17 лет, а они уже получают на профессиональном уровне по десять шайб за матч.
— Постоянно проигрывать морально очень тяжело, стараемся поддерживать друг друга, — признается Екатерина. — Чтобы
Нецензурных выражений в свой адрес уж точно не заслуживает, например, 17-летний вратарь Валерия Меркушева. За 19 матчей в этом сезоне она пропустила 101 раз, однако это не помешало ей полторы недели назад завоевать бронзу на юношеском чемпионате мира со сборной России. А на этих выходных — принять участие в Матче звезд ЖХЛ.
— Конечно же, я не ожидала приглашения, было незабываемо. А в клубе, считаю, дела неплохо обстоят, — говорит с оптимизмом Меркушева. — Когда пришла в СКСО, понимала, что побед будет мало, но они придут, мы стараемся. Каждый матч по воротам наносят очень много бросков. Это позволяет мне набираться опыта для будущих соревнований.
Девушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звезд.
Чтобы вы понимали, Валерия и еще два голкипера Юлия Сергеева и Мария Безденежных иногда в одной встрече получают за сотню щелчков и кистевых. Часто их количество превосходит число бросков сборной Свердловской области в пять, а то и в шесть раз. Вот статистика нескольких игр: СКСО — «Бирюса» — 1:5, (Броски в створ: 10−63), СКСО — «Агидель» — 2:10 (10−58), СКСО — «Бирюса» — 1:8 (14−55).
Девушкам, естественно, приходится большую часть многих матчей обороняться в своей зоне, искать шанс в контратаке, вряд ли им самим так хочется играть. Но в клубе всех все устраивает: есть отличные условия, хорошее отношение со стороны руководства, тренерский штаб во главе с
— Даже не знаю, что могло произойти, раньше команда набирала очки, — рассуждает Прозорова. — Мы просто будем стараться выиграть. Как отметим победу? Давайте мы сначала это сделаем, а потом с девчонками решим, как отпраздновать.
Пускай выигрывать пока не получается, зато СКСО без проблем может постоять за себя. В октябрьском матче с «Бирюсой» произошла драка — редкость для женского хоккея. За две секунды до конца встречи на табло — унизительные 1:8, хоккеистки, скинув краги, начали защищать своего вратаря, себя, а судьям удалось всех разнять только через полминуты.
До конца сезона СКСО осталось сыграть 12 матчей: по три с «Арктик-Университетом», «Торнадо», СКИФом и «Агиделью». «Торнадо» и «Агидель» — лидеры чемпионата, с ними на
Главные цифры на 25 января
3 года, 10 месяцев и 9 дней прошло с предыдущей победы.
120 матчей подряд проигрывает СКСО.
5 очков заработала команда за это время, в текущем сезоне — 0.
870 шайб в сумме за 120 матчей пропущено.
«-730» — разница заброшенных и пропущенных шайб на этом отрезке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter