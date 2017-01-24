«Белые медведи» победили «Реактор» и сократили от него отставание на «Востоке»

Клуб из Челябинска идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от нижнекамцев на 9 очков (по потерянным — на три).

МХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Голы: Коновальчук — 12 (Пятин, Токарев), 27:40 — 0:1. Каницкий — 5 (Щукин, Зиновьев), 35:57 — 1:1. Авраменко — 17 (Меньщиков, Пятин), 64:58 — 1:2.

Вратари: Старостин — Лозебников.

«Ирбис» (Казань) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 5:2 (2:0, 3:0, 0:2).

Голы: Редков — 14 (мен.), 10:08 — 1:0. Богатов — 5 (Насыбуллин, Валеев), 16:33 — 2:0. Валеев — 21 (Насыбуллин), 30:30 — 3:0. Самсонов — 15 (Расулов, Шабанов), 34:27 — 4:0. Д. Марушев — 8 (Саттаров), 39:39 — 5:0. Пархоменко — 13 (бол., Меньщиков, Кокшаров), 59:34 — 5:1. Кокшаров — 6 (Меньщиков, Пархоменко), 59:40 — 5:2.

Вратари: Мифтахов — Шутов (Устинович, 40:00).

«Динамо» (Санкт-Петербург) — МХК МВД (Балашиха) — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Голы: Баранов — 4 (Жабреев, Дыняк), 5:27 — 1:0. Назаревич — 20 (Ельшанский, Куракин), 16:28 — 2:0. Мжельский — 5 (Андреев), 26:47 — 2:1. Усков — 2 (Панкратов), 31:23 — 2:2.

Победный буллит: Назаревич.

Вратари: Устименко — Райко (Кузнецов, 65:00).

«Ладья» (Тольятти) — «Снежные барсы» (Астана) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Голы: Сыромятников — 11 (Вл. Журавлев), 0:58 — 1:0. Моренец — 6 (Николенко), 29:30 — 2:0. Токарев — 1 (Бакушин, Мельников), 31:35 — 2:1. Мусабаев — 1 (Лазарев), 53:01 — 2:2.

Победный буллит: Мельников.

Вратари: Никоноров — Леонтьев.

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Сарматы» (Оренбург) — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1).

Голы: Мухамедзянов — 6 (Факиров), 3:53 — 0:1. Пархоменко — 13 (бол., Вараница), 23:18 — 0:2. Локтев — 16 (бол.), 45:08 — 1:2. Пархоменко — 13 (бол., Бахтин), 48:15 — 2:2.

Победный буллит: Залалутдинов.

Вратари: Шарапов — Кудашев.

«Красная Армия» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).

Голы: Денисенко — 9 (Коваленко), 5:16 — 0:1. Пархоменко — 13 (бол., Луговяк, Бякин), 25:08 — 1:1. Пархоменко — 13 (бол., Слепец, Громов), 30:25 — 1:2. Пархоменко — 13 (бол., Николишин), 31:07 — 2:2. Пархоменко — 13 (бол., Романов, Ковалев), 50:16 — 2:3.

Вратари: Корепанов (59:41) — Яковлев.

«Спартак» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).

Голы: Гайнетдинов — 1 (Чернов), 29:42 — 0:1. Чернов — 12 (Баженов), 33:12 — 0:2. Пархоменко — 13 (бол., Тарлецкий, Островский), 50:42 — 0:3. Чибиряев — 9 (Сходцев), 55:18 — 1:3. Первов — 13 (Пелевин), 55:57 — 2:3. Гайнетдинов — 2 (п. Пархоменко — 13 (бол., Чернов, Грошев), 59:22 — 2:4.

Вратари: Лысенков (55:47 — 55:57, 59:13 — 59:22) — Грошев.

«Реактор» (Нижнекамск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).

Голы: Пархоменко — 13 (бол., Могильников, Подкорытов), 7:23 — 0:1. Ширяев — 2 (Попов), 27:45 — 0:2. Пархоменко — 13 (бол., Сорокин, Тимиров), 52:38 — 1:2. Набиуллин — 15 (Хисамутдинов, Володин), 56:29 — 2:2. Попов — 13 (Подкорытов), 60:07 — 2:3.

Вратари: Голованов — Мыльников.

«Русские витязи» (Чехов) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).

Голы: Шабуров — 23 (Сыроежкин, Крутий), 28:23 — 0:1. Верба — 11 (Горохов), 42:23 — 1:1. Заседа — 15 (Михасенок, Карпусь), 46:17 — 1:2. Ануфриев — 3 (Горохов), 54:47 — 2:2. Пархоменко — 13 (бол., Доненко), 58:30 — 3:2.

Вратари: Доненко — Насонов (45:47 — 46:17, 58:55).

«Крылья Советов» (Москва) — «Алмаз» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Голы: Дмитричев — 4 (Шабаев), 5:26 — 1:0. Пархоменко — 13 (бол., Калугин, Гераськин), 8:59 — 1:1. Скобелев — 7 (Морулев, Грачев), 24:10 — 1:2. Малашкевич — 2 (Е. Кудрявцев, Борунов), 36:59 — 2:2. Морулев — 1 (Колесников, Данилов), 59:44 — 2:3.

Вратари: Трещалин (59:44) — Донченко.

«Рига» — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1).

Голы: Пархоменко — 13 (бол., Сварс, Разгалс), 21:48 — 1:0. Сварс — 2 (Круминьш), 26:42 — 2:0. Пархоменко — 13 (бол., Разгалс), 32:00 — 3:0. Милехин — 7, 36:43 — 3:1. Шепитько — 11 (Петьков, Ожгихин), 52:14 — 3:2. Милехин — 8 (Царюк), 52:59 — 3:3. Милехин — 9 (Кукштель, Сультеев), 64:04 — 3:4.

Вратари: Григалс — К. Л. Волков.

«Атланты» (Мытищи) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).

Голы: П. Щербаков — 6 (Шинкаренко, Миллер), 25:06 — 1:0. Пархоменко — 13 (бол., Коломаров, Комаров), 32:41 — 1:1. Шинкаренко — 15 (Царев, П. Щербаков), 45:17 — 2:1. Комаров — 11 (Коломаров, Меляков), 49:36 — 2:2. Комаров — 12 (Есаян), 59:27 — 2:3.

Вратари: Сидорин (59:45) — Суханов.