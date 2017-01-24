«СКА-Нева» прервал серию поражений, «Молот» разгромил «Буран»
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ. «Молот-Прикамье» забросил «Бурану» семь шайб (7:2), а «Рязань» не смогла поразить ворота «Спутника» (0:3).
Один из лидеров чемпионата «СКА-Нева» одержал непростую победу над «Торосом» (4:3) и прервал двухматчевую серию поражений.
ВХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Буран» (Воронеж) — 7:2 (1:1, 2:0, 4:1).
Голы: Давыдов — 10 (Раенко, Андриянов), 5:52 — 1:0. Антонов — 4 (Тихомиров), 6:21 — 1:1. Давыдов — 11 (Ерохин), 26:27 — 2:1.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МРаенко, Давыдов), 34:41 — 3:1. Ишмаметьев — 2 (Давыдов, Андриянов), 51:51 — 4:1. Королев — 2 (Ермолаев), 52:24 — 5:1. Луговой — 2 (Жарков, Литвяк), 52:48 — 5:2. Шайхулов — 9, 53:03 — 6:2. Дубовицкий — 4 (Швецов, Смолин), 57:58 — 7:2.
Вратари: Петров — Артемьев (Муллин, 53:03).
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Рязань» (Рязань) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Голы: Родионов — 1 (Гиберт), 4:23 — 1:0. Щанкин — 4 (Жиляков), 20:59 — 2:0.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МГиберт, Рожков), 31:47 — 3:0.
Вратари: Назаров — Красоткин (Пиманкин, 35:33).
«Торос» (Нефтекамск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).
Голы: Ларичев — 10 (Жихарев), 2:05 — 0:1.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МАлтыбармакян, Орлович-Грудков), 11:45 — 0:2.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МГолованов), 18:41 — 1:2. Чуркин — 10 (Карлин), 24:04 — 1:3. Черкасов — 10 (Гордеев), 45:23 — 2:3. Черкасов — 11 (Капотов), 46:49 — 3:3. Кондратьев — 8 (Рычагов, Конозов), 51:47 — 3:4.
Вратари: Литвинов (Хомченко, 12:08, 59:14) — Мельничук.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Звезда» (Чехов) — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1).
Голы: Ермаков — 1 (Макеев), 6:52 — 0:1. Королев — 7 (Кочуров), 10:38 — 1:1.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МКоролев), 17:00 — 2:1. Карнаухов — 7 (Тимирев), 31:01 — 2:2.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МАнтипов), 38:52 — 2:3. Антипов — 11 (Шаров, Мокин), 43:36 — 2:4.
Вратари: Кислицын (Костенко, 43:36, 59:26 — 59:52) — Самойлов.
«Динамо» (Балашиха) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:5 (2:3, 1:2, 1:0).
Голы: Миронов — 1 (Злобин), 1:19 — 1:0.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МФадеев), 2:40 — 1:1.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МРымарев, Тунхузин), 8:49 — 1:2. Рымарев — 3 (Белухин, Фадеев), 11:05 — 1:3.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МЛыпкань), 19:52 — 2:3. Далхейсен — 8 (Беляев, Коротков), 20:30 — 2:4.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МШипов), 22:45 — 3:4. Архипов — 5 (Жайлауов, Игнашин), 34:07 — 3:5.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МБирюков, Баранов), 47:50 — 4:5.
Вратари: Бочаров (59:25) — Алекс. Иванов.
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).
Голы: Сарваров — 14 (Ердаков), 17:10 — 0:1.
Состоялись матчи очередного игрового дня ВХЛ."МТомилин), 18:55 — 1:1. Ломако — 21 (Алишаускас, Сарваров), 32:28 — 1:2. Анисин — 2 (Ситников, Антоновский), 48:05 — 1:3. Ломако — 22 (Груздев, Ердаков), 54:37 — 1:4.
Нереализованный буллит: Анисин (11:27, Сарыарка).
Вратари: Назаров — Гелашвили.
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