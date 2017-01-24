Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28539777/
24 января 2017, 22:34 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» обыграла «Динамо» Санкт-Петербург в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Санкт-Петербурге карагандинская «Сарыарка» сыграла с местным «Динамо», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> сыграла с местным Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде карагандинец Артур Сарваров и санкт-петербуржец Сергей Шестаков обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Олег Ломако из «Сарыарки» поразил ворота хозяев. В третьем отрезке игры Михаил Анисин и Олег Ломако из Караганды не оставили шансов Санкт-Петербургу.

26 января в Балашихе карагандинская «Сарыарка» сыграет с местным «Динамо».

«Динамо» Санкт-Петербург — «Сарыарка» 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы:
0:1 — 17:10 Сарваров (Ердаков). В равенстве
1:1 — 18:55 Шестаков (Томилин). В меньшинстве
1:2 — 32:28 Ломако (Алишаускас). В равенстве
1:3 — 48:05 Анисин (Ситников, Антоновский). В равенстве
1:4 — 54:37 Ломако (Груздев, Ердаков). В равенстве

Вратари: Назаров — Гелашвили
Штраф: 12:10 (4:2, 6:2, 2:6).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

СМИ сообщили, что бой Головкин - Сондерс планируется в Казахстане

Сондерс сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс

Виктор Демьяненко: «Сондерс постарается забрать пояса Головкина у него дома»