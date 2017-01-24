«Сарыарка» обыграла «Динамо» Санкт-Петербург в матче ВХЛ
В матче ВХЛ в
Санкт-Петербурге карагандинская «Сарыарка» сыграла с местным «Динамо», пишет Sports.kz.
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В первом периоде карагандинец Артур Сарваров и
26 января в Балашихе карагандинская «Сарыарка» сыграет с местным «Динамо».
«Динамо»
Шайбы:
0:1 — 17:10 Сарваров (Ердаков). В равенстве
1:1 — 18:55 Шестаков (Томилин). В меньшинстве
1:2 — 32:28 Ломако (Алишаускас). В равенстве
1:3 — 48:05 Анисин (Ситников, Антоновский). В равенстве
1:4 — 54:37 Ломако (Груздев, Ердаков). В равенстве
Вратари: Назаров — Гелашвили
Штраф: 12:10 (4:2, 6:2, 2:6).
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