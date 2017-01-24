«Сарыарка» обыграла «Динамо» Санкт-Петербург в матче ВХЛ

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В первом периоде карагандинец Артур Сарваров и санкт-петербуржец Сергей Шестаков обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Олег Ломако из «Сарыарки» поразил ворота хозяев. В третьем отрезке игры Михаил Анисин и Олег Ломако из Караганды не оставили шансов Санкт-Петербургу.



26 января в Балашихе карагандинская «Сарыарка» сыграет с местным «Динамо».



«Динамо» Санкт-Петербург — «Сарыарка» 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)



Шайбы:

0:1 — 17:10 Сарваров (Ердаков). В равенстве

1:1 — 18:55 Шестаков (Томилин). В меньшинстве

1:2 — 32:28 Ломако (Алишаускас). В равенстве

1:3 — 48:05 Анисин (Ситников, Антоновский). В равенстве

1:4 — 54:37 Ломако (Груздев, Ердаков). В равенстве



Вратари: Назаров — Гелашвили

Штраф: 12:10 (4:2, 6:2, 2:6).