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24 января 2017, 21:45 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» одолело «Динамо» Балашиха в матче ВХЛ и возглавило турнирную таблицу

В матче ВХЛ в Балашихе усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с местным «Динамо», пишет Sports.kz.

В матче <span class=error>ВХЛ</span> в Балашихе <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с местным Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде на шайбы Андрея Миронова и Антона Злобина из «Динамо» ответили Евгений Белухин, Александр Шин и Евгений Рымарев из «Торпедо». Во второй двадцатиминутке Александр Петунин из Балашихи забросил шайбу гостям, а Майк Далхёйсен и Александр Архипов из Усть-Каменогорска поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры гол Дмитрия Шевченко не помог «Динамо» уйти от поражения.

26 января в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с местным «Динамо».

«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 4:5 (2:3, 1:2, 1:0)

Шайбы:
1:0 — 01:19 Миронов (Злобин). В равенстве
1:1 — 02:40 Белухин (Фадеев). В большинстве
1:2 — 08:49 Шин (Рымарев, Тунхузин). В большинстве
1:3 — 11:05 Рымарев (Белухин, Фадеев). В равенстве
2:3 — 19:52 Злобин (Лыпкань). В большинстве
2:4 — 20:30 Далхёйсен (Беляев, Коротков). В равенстве
3:4 — 22:45 Петунин (Шипов). В большинстве
3:5 — 34:07 Архипов (Жайлауов, Игнашин). В большинстве
4:5 — 47:50 Шевченко (Бирюков, Баранов). В большинстве

Вратари: Бочаров — Иванов
Штраф: 12:14 (8:4, 2:4, 2:6).

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