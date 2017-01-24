«Торпедо» одолело «Динамо» Балашиха в матче ВХЛ и возглавило турнирную таблицу

В первом периоде на шайбы Андрея Миронова и Антона Злобина из «Динамо» ответили Евгений Белухин, Александр Шин и Евгений Рымарев из «Торпедо». Во второй двадцатиминутке Александр Петунин из Балашихи забросил шайбу гостям, а Майк Далхёйсен и Александр Архипов из Усть-Каменогорска поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры гол Дмитрия Шевченко не помог «Динамо» уйти от поражения.



26 января в Санкт-Петербурге усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с местным «Динамо».



«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 4:5 (2:3, 1:2, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 01:19 Миронов (Злобин). В равенстве

1:1 — 02:40 Белухин (Фадеев). В большинстве

1:2 — 08:49 Шин (Рымарев, Тунхузин). В большинстве

1:3 — 11:05 Рымарев (Белухин, Фадеев). В равенстве

2:3 — 19:52 Злобин (Лыпкань). В большинстве

2:4 — 20:30 Далхёйсен (Беляев, Коротков). В равенстве

3:4 — 22:45 Петунин (Шипов). В большинстве

3:5 — 34:07 Архипов (Жайлауов, Игнашин). В большинстве

4:5 — 47:50 Шевченко (Бирюков, Баранов). В большинстве



Вратари: Бочаров — Иванов

Штраф: 12:14 (8:4, 2:4, 2:6).