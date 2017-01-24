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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28533174/
24 января 2017, 14:14 | Хоккей: Россия | Советский спорт

Трогательное видео: как исполнилась мечта маленького вратаря

Бывает же такое! Маленький вратарь из детской школы загадал на день рождения что-то невероятное. Но его мечта сбылась!

Вот представьте картину.

Детская школа «Крылья Советов». Маленький вратарь Тимофей Лемешев, которому 23 января исполняется восемь лет.

Что просят себе мальчики в подарок на день рождения?

Конструктор «Лего», игровую приставку, что-нибудь из «Звездных войн»….

А вот Тимофей загадал, что хочет увидеть легендарного вратаря Владислава Третьяка.

Вот вы, девочки — поставьте себя на место мамы, Виктории Лемешевой.

Что скажете сыну? «Давай лучше тебе купим щенка». Ну или «Просто сходим в зоопарк, посмотрим на жирафа».

Но Виктория Лемешева бросилась через фейсбук искать Владислава Александровича Третьяка. И вот президент ФХР откликнулся, сделав для ребенка сюрприз.

Но я скажу главное — легендарный советский вратарь Владислав Третьяк популярен во всем мире, и в любом месте, где он появляется, вокруг него тут же вырастает толпа народу.

Мы любим смотреть ролики из НХЛ, как какой-нибудь Кэри Прайс или Кен Драйден приезжают в школу к детям, исполняют их мечты. Но я думаю, этот сюжет ничуть не хуже.

Просто посмотрите этому ребенку в глаза. Сбылась его мечта.
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