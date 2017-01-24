Трогательное видео: как исполнилась мечта маленького вратаря
Бывает же такое! Маленький вратарь из детской школы загадал на день рождения
что-то невероятное. Но его мечта сбылась!
Вот представьте картину.
Детская школа «Крылья Советов». Маленький вратарь Тимофей Лемешев, которому 23 января исполняется восемь лет.
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А вот Тимофей загадал, что хочет увидеть легендарного вратаря Владислава Третьяка.
Вот вы, девочки — поставьте себя на место мамы, Виктории Лемешевой.
Что скажете сыну? «Давай лучше тебе купим щенка». Ну или «Просто сходим в зоопарк, посмотрим на жирафа».
Но Виктория Лемешева бросилась через фейсбук искать Владислава Александровича Третьяка. И вот президент ФХР откликнулся, сделав для ребенка сюрприз.
Но я скажу главное — легендарный советский вратарь Владислав Третьяк популярен во всем мире, и в любом месте, где он появляется, вокруг него тут же вырастает толпа народу.
Мы любим смотреть ролики из НХЛ, как
Просто посмотрите этому ребенку в глаза. Сбылась его мечта.
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