Кот-болельщик ХК «Сибирь» стал звездой YouTube

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Сначала кот, лежащий перед небольшим телевизором, малоподвижен, но затем в нем просыпается азарт, и он начинает активно болеть за «Сибирь», а ее соперников старается поцарапать и внимательно следит за передвижениями шайбы.

Как сообщила VN.ru хозяйка кота-болельщика, которая представилась Оксаной Викторовной, ее питомцу около года и зовут его Степка. «Мы нашли его на крыльце в дачном обществе под Новосибирском, — рассказывает хозяйка Степки. — Он был маленький и очень худой, весь в лишае. А сейчас он очень важный! Часто орет и просится гулять, крайне любопытен, игривый и смешной».

По словам Оксаны Викторовны, которая является хозяйкой небольшого приюта для брошенных животных, кот Степка смотрит все спортивные игры, где есть много движения. Но его главная страсть — хоккей.

«Степка живет в нашем приюте, который называется “Дари добро”, — продолжает женщина. — Но отдавать его не хочу, потому что люблю сильно. И ему здесь комфортно вполне. У нас в приюте как дома — минимум клеток и максимум домашнего уюта. И Степка вот такой смешной вырос в приюте. Дружит с собаками, летом гоняет ранетки по траве и веселит нас».

Добавим, что новосибирские коты не устают удивлять. Недавно здесь нашли приют для необычного кота, который крайне не любил умываться. Кузя отличался от сородичей абсолютно лысым «человеческим носом».