Кот-болельщик ХК «Сибирь» стал звездой YouTube
В Сети появился забавный видеоролик, в котором
черно-белый кот с ярко-желтыми глазами активно смотрит матч новосибирской «Сибири» и «Медвешчака» из Загреба. Игра состоялась в конце ноября. Тогда хоккеисты из Новосибирска обыграли хозяев со счетом 0:2.
Сначала кот, лежащий перед небольшим телевизором, малоподвижен, но затем в нем просыпается азарт, и он начинает активно болеть за «Сибирь», а ее соперников старается поцарапать и внимательно следит за передвижениями шайбы.
Как сообщила VN.ru хозяйка
По словам Оксаны Викторовны, которая является хозяйкой небольшого приюта для брошенных животных, кот Степка смотрит все спортивные игры, где есть много движения. Но его главная страсть — хоккей.
«Степка живет в нашем приюте, который называется “Дари добро”, — продолжает женщина. — Но отдавать его не хочу, потому что люблю сильно. И ему здесь комфортно вполне. У нас в приюте как дома — минимум клеток и максимум домашнего уюта. И Степка вот такой смешной вырос в приюте. Дружит с собаками, летом гоняет ранетки по траве и веселит нас».
Добавим, что новосибирские коты не устают удивлять. Недавно здесь нашли приют для необычного кота, который крайне не любил умываться. Кузя отличался от сородичей абсолютно лысым «человеческим носом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter