Новосибирская «Сибирь» «всухую» обыграла «Нефтехимик»

В Нижнекамске вечером 23 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором новосибирцы обыграли команду из Нижнекамска «Нефтехимик» со счетом 3:0. В воротах новосибирцев стоял Дэнни Тэйлор, который отразил все атаки соперников. Голы «Сибири» принесли 2 атаки Степана Санникова, еще одну шайбу забил чешский защитник Адам Полашек.

Следующая игра пройдет уже 25 января в Казани с местной командой «Ак-Барс».

Сейчас «Сибирь» занимает 9 строчку турнирной таблицы Конференции «Восток», всего команда заработала 68 очков. «Ак-Барс» занимает 3 строчку таблицы с 99 очками.