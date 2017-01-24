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24 января 2017, 6:48 | Хоккей: Россия | dostup1.ru

«Трактор» проиграл «Динамо» в Москве, пропустив 6 раз

Ответить «черно-белые» смогли лишь двумя шайбами.

Челябинский «Трактор» уступил московскому «Динамо» в очередном выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — счет встречи 23 января 6:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По мнению главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, результат предопределила игра в неравных составах. «Три большинства у соперника в первом периоде мы пропустили, во втором периоде пытались переломить ситуацию, сыграть активнее. Забили, снова быстро пропустили, а дальше уже не смогли ничего сделать. Готовимся, впереди игры, разберем ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать», — сказал наставник «черно-белых» в ходе послематчевой пресс-конференции.
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