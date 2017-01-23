Искусство создавать себе проблемы: «Салават Юлаев» проиграл «Витязю»

Только вчера башкирские хоккеисты веселились на Матче звезд, как уже сегодня у них начался очередной выезд. Может быть, и хотелось хотя бы денек отдохнуть, да только вот календарь КХЛ совсем беспощаден.

Более того, именно сейчас начинается один из наиважнейших отрезков регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» благодаря неудачам в последнее время очень рискует скатиться вниз по турнирной таблице и напороться в первом раунде плей-офф на очень серьезного соперника.

Это прекрасно понимает Игорь Захаркин, и вряд ли он желает сразу получить в играх навылет казанский «Ак Барс» или омский «Авангард». Однако главному тренеру уфимцев приходится бороться не только с оппонентами на льду, но и с жизненными обстоятельствами. Порой складывается чувство, что команду просто сглазили.

После «зеленого дерби», вроде как, прошла информация, что с центрфорвардом Мертлом все в порядке, и тут вдруг незадолго до игры с «Витязем» выясняется — сотрясение мозга все-таки есть и игрок вынужден взять несколько дней на восстановление. Лазарет в этом сезоне у «Салавата» совершенно не пустеет.

Конечно, и при таких обстоятельствах уфимский клуб все-таки обязан побеждать подмосковный «Витязь». Состав команды по именам мощнее, да и притязания гораздо более высокие. Поначалу казалось, что теоретические расклады сыграют и на практике. Уж очень легко и играючи «Салават» начал матч. Так, Капризов забил уже на четвертой минуте, добив шайбу после затяжной атаки — 0:1.

Хозяева в ответ устроили полноценный штурм, но очень неплохо смотрелся Никлас Сведберг. Правда, конечно, порой он устраивал очень опасные вылазки за собственные ворота, которые пугали как болельщиков Уфы, так и защитников, однако все это швед компенсировал отменной реакцией и классной игрой на линии.

Пока хоккеисты «Витязя» пытались расколдовать неприятельские врата, «юлаевцы» успели забить еще дважды. Дубль оформил Капризов и еще один гол забил Арзамасцев.

Вот оно, 0:3, суши игру, доводи все до логической победы и спокойно отправляйся дальше по выездному маршруту. Однако «Салават Юлаев» совсем не такой. Гости принялись устраивать себе проблемы на ровном месте.

Совершенно ненужное удаление Дмитрий Макарова, и вот уже одна шайба отыграна. Задержка клюшкой от Арзамасцева, в ответ уже на табло 2:3. Все, инициатива матча полностью ушла к «Витязю». Уфимцы не успели вовремя прочувствовать, когда нужно было играть в удержание, и за это поплатились. Гол Копейкина, который сравнял счет, полностью вытекал из логики событий на льду. Башкирский клуб держал ниточки этой игры в своих руках, но чуток отвлекся и все в итоге упустил.

Матч дошел до серии буллитов, в которых «юлаевцы» традиционно проиграли — 4:3. Таким образом, всего лишь одно очко в копилку, и виноват в этом только сам «Салават Юлаев».

Ну и о вечном. Что за матч уфимцев без потери ключевого игрока. В этот раз хоккейный бог прицелился в Евгения Бодрова. Нападающий после контакта колено в колено долго лежал на льду и самостоятельно подняться так и не смог. Похоже, как минимум, в ближайшее время играть он не сможет. Вновь травма, вновь выбывает центрфорвард. Кто-то там сверху вроде попросту посмеивается в нынешнем сезоне над башкирским клубом.