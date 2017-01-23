Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28525545/
23 января 2017, 20:26 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Рубин» в серии буллитов победил «Ариаду-НХ» в матче ВХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Тюменский «Рубин» по буллитам победил «Ариаду-НХ» из Волжска в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник в Тюмени, завершилась со счетом 5:4 (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Рубина». В составе хозяев шайбы забросили Егор Попов (2-я минута), Михаил Потякин (12, 14) и Алексей Ложкин (33). У гостей отличились Артем Гарифулин (3), Александр Торяник (19), Рафаэль Бикмуллин (27) и Михаил Чурляев (59). В серии буллитов победу «Рубину» принес Артур Скородумов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:2,

«Зауралье» (Курган) — «Саров» — 4:3,

«Челмет» (Челябинск) — «Барс» (Казань) — 6:5 (после овертайма).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной