«Рубин» в серии буллитов победил «Ариаду-НХ» в матче ВХЛ
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Тюменский «Рубин» по буллитам победил «Ариаду-НХ» из Волжска в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Тюмени, завершилась со счетом 5:4 (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Рубина». В составе хозяев шайбы забросили Егор Попов (2-я минута), Михаил Потякин (12, 14) и Алексей Ложкин (33). У гостей отличились Артем Гарифулин (3), Александр Торяник (19), Рафаэль Бикмуллин (27) и Михаил Чурляев (59). В серии буллитов победу «Рубину» принес Артур Скородумов.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:2,
«Зауралье» (Курган) — «Саров» — 4:3,
«Челмет» (Челябинск) — «Барс» (Казань) — 6:5 (после овертайма).
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