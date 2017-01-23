Названы имена омских министров, которые стали хоккеистами в валенках

В субботу, 21 января, в природном парке «Птичья гавань» состоялся турнир по хоккею в валенках между командами омских чиновников. Омское министерство спорта, которое и организовало это мероприятие, поделилось подробностями этого события.

Федерация флорбола Омской области подготовила для матчей площадку, а также предоставила ворота и клюшки. Валенки позаимствовали у воинской части, хотя многие из участников явились в парк со своими.

На состязание записались 23 команды: практически все подразделения регионального правительства, мэрия Омска и омская епархия.

Причём не все органы власти отправили играть только рядовых сотрудников. На лёд в валенках вышли и первые лица некоторых ведомств: руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин, министр спорта Дмитрий Крикорьянц, министр труда Владимир Куприянов, вице-министр культуры Иван Шеин, вице-министр природы Александр Матненко, замминистра образования Виктор Лосев, замминистра промышленности Игорь Лукьянов, начальник ГУ финконтроля Талгат Шугулбаев, начальник хозяйственного управления Геннадий Семёнов, начальник ГГПУ Антон Банников, начальник ГУ ветеринарии Владимир Плашенко, директор департамента спорта Михаил Расин, директор департамента правового обеспечения Андрей Подгорбунских.

Владимир Компанейщиков, заместитель губернатора Омской области:

— Участие в таком турнире — это пример окружающим. Сам я ещё не встал на валенки, пока только на коньки. Но обещаю, что в будущем присоединюсь к вам.

Чтобы не затягивать турнир, его проводили быстро. Проигравшие в коротких сражениях выбывали. Победители сражались между собой. Лучшие встретились в финале. Финалистов оказалось трое: Минспорта, Минпромтранс и главное управление внутренней политики. Призовые места они разыгрывали в серии буллитов.

В итоге «золото» досталось Минпромтрансу, «серебро» — ГУВП, а организатор турнира Минспорта получил «бронзу».

Игорь Лукьянов, заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области:

— Мы не рассчитывали на то, что даже войдём в тройку, а тем более завоюем чемпионство. Было очень непросто. Тем не менее, где-то мастерство, где-то удача нам помогли. Особых спортсменов у нас в команде нет. Лишь некоторые занимаются традиционным хоккеем. А кто-то вовсе впервые взял клюшку, включая меня.

Лучшим вратарём турнира был признан Алексей Кузнецов из Минспорта, лучшим защитником — Максим Миллер из Минпромтранса, лучшим нападающим — Сергей Москаленко из ГУВП.