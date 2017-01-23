Названы имена омских министров, которые стали хоккеистами в валенках
Региональное министерство спорта рассказало, кто из известных политиков региона участвовал в турнире по хоккею в валенках, кто какое занял место и кто проявил себя ярче всех.
В субботу, 21 января, в природном парке «Птичья гавань» состоялся турнир по хоккею в валенках между командами омских чиновников. Омское министерство спорта, которое и организовало это мероприятие, поделилось подробностями этого события.
Федерация флорбола Омской области подготовила для матчей площадку, а также предоставила ворота и клюшки. Валенки позаимствовали у воинской части, хотя многие из участников явились в парк со своими.
На состязание записались 23 команды: практически все подразделения регионального правительства, мэрия Омска и омская епархия.
Причём не все органы власти отправили играть только рядовых сотрудников. На лёд в валенках вышли и первые лица некоторых ведомств: руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин, министр спорта Дмитрий Крикорьянц, министр труда Владимир Куприянов,
Владимир Компанейщиков, заместитель губернатора Омской области:
— Участие в таком турнире — это пример окружающим. Сам я ещё не встал на валенки, пока только на коньки. Но обещаю, что в будущем присоединюсь к вам.
Чтобы не затягивать турнир, его проводили быстро. Проигравшие в коротких сражениях выбывали. Победители сражались между собой. Лучшие встретились в финале. Финалистов оказалось трое: Минспорта, Минпромтранс и главное управление внутренней политики. Призовые места они разыгрывали в серии буллитов.
В итоге «золото» досталось Минпромтрансу, «серебро» — ГУВП, а организатор турнира Минспорта получил «бронзу».
Игорь Лукьянов, заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области:
— Мы не рассчитывали на то, что даже войдём в тройку, а тем более завоюем чемпионство. Было очень непросто. Тем не менее,
Лучшим вратарём турнира был признан Алексей Кузнецов из Минспорта, лучшим защитником — Максим Миллер из Минпромтранса, лучшим нападающим — Сергей Москаленко из ГУВП.
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