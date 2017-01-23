Хоккеистки «Бирюсы» в третий раз подряд на выезде обыграли СКСО в чемпионате ЖХЛ

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победительниц шайбы забросили Лидия Малявко (8-я и 32-я минуты), Анастасия Летовальцева (33), Елена Подкаменная (40) и Елена Мезенцева (52). Автором единственного гола у хозяек стала Екатерина Прозорова (28).

Ранее команды уже провели два матча между собой в Екатеринбурге, и в обоих сильнее была «Бирюса» — 3:2 и 6:0 соответственно.