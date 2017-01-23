Хоккеистки «Бирюсы» в третий раз подряд на выезде обыграли СКСО в чемпионате ЖХЛ
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Хоккеистки красноярской «Бирюсы» нанесли гостевое поражение Сборной команде Свердловской области в третьем подряд матче соперников в рамках чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победительниц шайбы забросили Лидия Малявко (8-я и 32-я минуты), Анастасия Летовальцева (33), Елена Подкаменная (40) и Елена Мезенцева (52). Автором единственного гола у хозяек стала Екатерина Прозорова (28).
Ранее команды уже провели два матча между собой в Екатеринбурге, и в обоих сильнее была «Бирюса» — 3:2 и 6:0 соответственно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter