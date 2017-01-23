«Молот-Прикамье» обыграл в серии буллитов «Рязань»

В стартовой пятерке пермского клуба вышли Алексей Ишмаметьев, Максим Салахов, Антон Андриянов, Анатолий Раенко и Марат Зарипов. Место в воротах занял Юрий Петров.

Игра началась на встречных курсах. Счет в матче открыли пермские хоккеисты на 16 минуте: с передачи Марата Зарипова шайбу забросил Антон Андриянов. Когда до окончания первого периода оставалось менее двух минут, «Рязань» сравняла счет.

В целом, в первые 20 минут игры рязанцы доминировали на площадке, раз за разом создавая моменты, реализовать которые не смогли, лишь за исключением единственной заброшенной шайбы.



Во втором периоде положение сил выровнялось, но в забитые шайбы это так и не вылилось. Тем не менее, зрители увидели зрелищную и напряженную игру на высоких скоростях с множеством опасных моментов.

Третий период тоже прошел без заброшенных шайб, игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов, где сильнее оказался пермский коллектив благодаря уверенной игре своего голкипера Юрия Петрова. В итоге победа «Молота-Прикамье» со счетом 2:1.



Главный тренер ХК «Рязань» Алексей Алексеев:

— Хотелось поздравить Сергея Леонтьевича с победой. Мы смотрели за командой — она очень изменилась в хорошую сторону. По своей команде скажу, что ключевой момент матча был «5 на 3», где две минуты мы играли и не смогли забить. Хотя и моменты вроде были, но какого-то креатива нам не хватило. Ну, и конечно, когда «два в ноль» выход или «один в ноль» и мы не забиваем — тяжело выиграть.



Главный тренер ХК «Молот Прикамье Сергей Востриков:

— Я хочу сказать, что это была очень тяжелая игра. Плохо сыграли первый период, но потом выровняли. Ребята терпели, отдавались полностью, и вратарь хорошо сыграл. Я думаю, команды заслуженно заработали по одному очку, это справедливо. А в буллитах наши ребята проявили свое мастерство. Конечно, хочу поздравить всех болельщиков с победой и поблагодарить за очень хорошую поддержку! Двигаемся дальше.



Следующий матч «Молот-Прикамье» сыграет 24 января в Перми против воронежского «Бурана».